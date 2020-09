Todos os colexios de Lugo terán este curso o servizo de Madrugadores

0

lugo 07/09/2020 17:58 h

O concelleiro de Educación de Lugo, Felipe Rivas, lembrou que de cara ao inicio de curso todos os centros de ensino público contarán con servizo de Madrugadores. «Trátase dunha das medidas nas que comezamos a traballar nada máis chegar ao goberno e que, dada a situación sanitaria, se volve máis importante aínda», explicou Felipe Rivas, que engadiu «este servizo permite ás familias deixar ás súas fillas e fillos antes do inicio do horario lectivo, para evitar interferencias coas súas xornadas laborais».

Felipe Rivas explicou que «o Concello xa ofertaba até o de agora este servizo en todos os centros nos que xestiona o comedor, e para este novo curso, expandímolo ao resto de centros públicos da cidade». O edil do BNG afirmou que malia que no pasado novembro solicitaron formalmente á Xunta a cesión do uso de certos espazos para este servizo, «a día de hoxe seguimos sen ter resposta».

O edil de Educación sinalou que o esforzo das traballadoras da concellería de Educación e a colaboración das equipas directivas dos centros «permitiron aumentar os servizos ofertados no ensino público mentres que a Xunta continúa a demostrar que non quere exercer unha competencia que lle é propia».