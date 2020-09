A Feira do Libro Antigo non perde a súa cita con Lugo

Comezou a Feira do Libro Antigo en Lugo

lugo / la voz 05/09/2020 12:37 h

Este sábado, no fondo da Praza Maior de Lugo, abriu un ano máis ao público a tradicional Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Lugo, que este ano ten lugar do 5 ao 20 de setembro e na que participan importantes librarías de distintas comunidades.

Chega á súa edición número 29, asentándose como unha das citas literarias do ano e unha das poucas actividades culturais deste mes tralas restricións impostas pola Consellería de Sanidade por culpa do coronavirus.

A feira, que organiza a Federación de Libreiros de Galicia, viña celebrándose a primeiros de xullo, pero este ano por culpa do covid-19 foise pospoñendo no tempo.

Na cita deste ano participan as seguintes librarías: Asilo del Libro, Al Tossal, Marcos Cachuán, Libros Valdezate, Librería Hamburgo, Librería Shora, El Mundo de los Minilibros, Librería Buendía, e Lorca Libros.

Os visitantes terán a oportunidade de atopar unha amplísima oferta en libros de fondo e descatalogados a un prezo moi asequible que constitúen un bo motivo para a lectura, aínda que tamén será posible achegarse a documentos, carteis, gravados, postais, entre outros documentos, dentro dun variado abanico temático nunha proposta interesante para coleccionistas e publico en xeral interesado na obra gráfica antiga.

O horario da feira, ata o 20 de setembro, é de 10.30 a 14.00 horas e de 17.00 a 21.30 horas. Hai medidas específicas de hixiene e seguridade contra o covid-19.