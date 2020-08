Los hosteleros de Rúa Nova: «Sen barra, con tres mesas dentro e outras dúas fóra, a caixa non dá»

0

La Voz de Galicia VÍCTOR LÓPEZ S.V.

LUGO / LA VOZ 31/08/2020 21:06 h

Se acabó lo de juntarse con los amigos cada viernes noche e ir de barra en barra jugando a no soltar la copa de vino de la mano. Tampoco los domingos tendremos, por ahora, la bucólica imagen de los abuelos con sus nietos, su vermut y su atuendo de misa atiborrando el interior de los negocios hosteleros de Lugo. Las nuevas restricciones que la Xunta ha acordado para tratar de poner freno a la expansión del coronavirus en la ciudad amurallada han dejado al sector sin servicio de mostrador y con una limitación de los aforos que se reduce al 50 %, frente al 75 % con el que venían trabajando estos meses.

«Aféctanos bastante, porque limita moito a nosa actividade», asegura Manuel Cabana, propietario del café bar Breoghan, en el cruce de la Rúa Nova con Bolaño Rivadeneira. El establecimiento tiene el mismo problema que la mayoría de locales de dicha zona: no goza de mucho espacio interior y, el que tiene, depende en buena parte del funcionamiento de la barra. Con las directrices actuales, Cabana solo puede dar servicio a tres mesas dentro y otras cinco en la terraza. «Intentamos aproveitar algún espazo morto, pero sen barra non é o mesmo», lamenta el empresario.

El estrechamiento de Rúa Nova en su tramo final hace que las tascas más próximas a la Praza do Campo se enfrenten a un dilema similar, ya que, por mucho empeño que pongan sus gerentes, no hay sitio para hacer crecer las terrazas. Francisco Rey, dueño del Berna, uno de los bares más míticos de la calle, manifiesta que, con la angostura de la vía, «non hai para onde estirar». Ahora que los clientes no se pueden apoyar en el mostrador, sobrevive con un par de mesas fuera y tres tableros en el interior.

José Manuel, del Ave César, se mantiene en la línea de sus compañeros y se muestra tajante con los resultados: «Non sei como estamos aguantando con estas caixas. Pasamos de 2.000 euros diarios a 500 ou 600», declara, para luego añadir que «non hai faena para os catro traballadores que somos». El año pasado, eran siete los empleados.

La clientela, mejor de pie

«A nosa clientela é xente de barra, de feito as mesas de fóra puxémolas altas porque é o que pide a xente», comenta Manuel Cabana, gerente del Breoghan, a lo que José Manuel, del Ave César, agrega que ahora «moitos deses asiduos xa non veñen». Francisco, del Berna, lleva 40 años sirviendo vinos a distintas generaciones de lugueses en su mostrador y por eso lamenta que la prohibición de consumir de pie en el interior de los locales vaya a afectar tanto en Rúa Nova. Los hosteleros reconocen que llegaron a pensar que el cierre de bares en A Milagrosa podría movilizar a los vecinos hacia su zona, pero «ni con estas salimos adelante», pues según comentan, el fin de semana fue «desastroso».

El pequeño comercio no se inmuta ante la reducción de los aforos

Los comerciantes del centro de Lugo, cuyos aforos también se han visto mermados por las nuevas restricciones, apenas han notado la incidencia de esta última normativa, que fija el número máximo de clientes en la mitad del total. «No hacía falta un límite porque la gente ya solía cumplir», afirma Carolina, de Calzados América, que no acoge a más de dos vecinos en sus instalaciones. Otras tiendas de Rúa da Raíña, con mayor capacidad, se mantienen en la misma postura y bromean: «Ojalá tuviésemos problemas por exceso de aforo».