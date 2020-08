La alcaldesa pide que la Xunta aclare el inicio de curso en Lugo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

lugo 31/08/2020 17:25 h

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, le ha remitido hoy una carta a la conselleira de Educación, Carmen Pomar, para solicitarle una reunión en la que abordar las condiciones del regreso a las aulas de los alumnos lucenses, habida cuenta de la «evolución da pandemia na cidade e as novas restricións» impuestas por la Xunta de Galicia.

Según ha informado el propio gobierno local, en esa carta, la alcaldesa le solicita a la conselleira de Educación la convocatoria de esa reunión «de forma inmediata ante o escenario que a pandemia debuxa a nivel local», después de las restricciones aplicadas para frenar los contagios, «especialmente no barrio da Milagrosa e na Piringalla».

De hecho, recuerda que en ambos barrios hay varias escuelas infantiles y centros públicos y concertados de educación, de diversos niveles académicos, donde residen unas 35.000 personas». Lara Méndez apuntó que «ante a propagación do covid-19 na capital, queremos clarificar coa titular de Educación de que maneira o incremento dos contaxios pode condicionar o inicio do curso», dijo la alcaldesa en declaraciones a los medios de comunicación.

Añadió que el Ayuntamiento solo presenta «unha esixencia», que es garantizar la seguridad en el inicio de las clases, tanto para el alumnado como para sus familias. En ese sentido, precisó la contradicción que supone que «entre as últimas medidas impostas para deter a expansión do covid, se establece, por exemplo, que en espazos pechados como cinemas ou teatros, ou mesmo en eventos deportivos que non sexan ao aire libre, o aforo máximo permitido debe ser de 30 persoas. Porén, fronte a estas limitacións, as novas que chegan desde Educación marcan un cociente por aula de 25 alumnos/as, cando os espazos das clases son infinitamente máis reducidos que os dun auditorio o que resulta un tanto contraditorio».

Solicita información

Para acometer el inicio del curso y otras cuestiones derivadas de la situación epidemiológica que vive Lugo, la regidora socialista solicita del gobierno gallego «a achega de toda a información concernente á pegada da crise sanitaria para ofrecer unha colaboración permanente e leal amparada no único obxectivo de superar a pandemia e salvagardar a saúde das nosas veciñas e veciños».

Lara Méndez apunta que para resolver el conflicto sanitario en la ciudad «resulta imprescindible coñecer e ter actualizados todos os datos ao respecto, co fin de saber cara onde temos que dirixir os esforzos municipais e en que medida é necesario incrementar os recursos dos que dispoñemos para efectivizar cuestións tan importantes como a vixilancia da Policía Local ou o incremento dos dispositivos de limpeza e desinfección da cidade, especialmente nas zonas máis afectadas polo coronavirus», concluyó Lara Méndez.