Noche de conciertos en Lugo, Sarria, Guitiriz y Riotorto

La Voz de Galicia Laura López

28/08/2020 13:30 h

La oferta de ocio para el sábado 29 será, sobre todo, musical, con conciertos por toda la provincia.

Continúan las visitas guiadas a la ciudad, para conocer su historia y patrimonio, dentro del programa «25 paseos por Lugo», a cargo de la guía turística Ana Quintas. La salida será a las 12.30 horas de la Praza do Campo. La actividad es gratuita, pero es necesario anotarse en la Oficina Municipal de Turismo para controlar el aforo, limitado a veinte personas. Es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia interpersonal.

También se podrá disfrutar del obradoiro «Culina! Unha cociña na Domus», en el Museo Universitario A Domus do Mitreo, desde donde proponen acercarse a los secretos de la cocina de la antigua Roma. Gastronomía e historia se combinan en esta actividad para público familiar. Comenzará a las 11.30, previa reserva (610 323 926 o mitreo.lugo@galipat.es).

El Club Clavicémbalo celebrará la fiesta del jazz con Bird Lives, un Tributo a Charlie Parker. Será a partir de las 23.00 horas y contará con la participación de Pablo Añón, Pablo Castaño y Pablo Sax, saxo alto; Marcos Pin, guitarra; Alejandro Varga, piano; Yudit Almeida, contrabajo; y Ana Sanabria, batería.

Por otro lado, terminan los Reencontros Musicais Fa Ce La Fest, un ciclo de conciertos gratuitos en el Auditorio Municipal Gustavo Freire, a partir de las 20.30 horas. Actuarán Pauline en la playa, un grupo de pop asturiano compuesto por las hermanas Mar y Alicia Álvarez; y el artista zaragozano Bigott, que presentará su último disco, This is all wrong (2020), que nada entre el twee pop y el folk.

También habrá música el sábado a las 22.00 en el auditorio de Riotorto, a cargo de Manoele de Felisa, que sigue el curso de Amancio Prada o Batallán. Está organizado por la Asociación de Veciños de Órrea.

Sarria se suma al sábado musical con el concierto de Nectarine Soul, que actuará a las 18.00 horas en el Parque do Chanto.

En cuanto a Palas de Rei, sigue hasta el día 6 la XXI Mostra de Teatro Amador, Teatro no Camiño de Santiago. Las funciones son a las 21.00 horas en la Casa da Cultura, con aforo limitado y previa reserva en el 647 565 182. En esta jornada actuará Invencible Teatro y Escuela de Teatro, de Villalpardo (Cuenca), con La elegida (musical).

Además, este fin de semana terminan en Guitiriz los actos del Festival de Pardiñas. Hoy habrá diferentes actos en la Casa das Artes de Pardiñas. Comenzarán a las 19.00 horas con un homenaje a los artesanos de Pardiñas, presentando varias obras: O canteiro de Pardiñas (Ramón Villar); Palleta maldita (Sito Carracedo); y Ferreñas e Rockand Roll (Laura Romero). Además, a las 21.00 horas tendrá lugar el concierto de MJ Pérez, previa compra de las entradas en la Libraría Castaño, en Café Pub SOA Bocatería, en Xoldra Guitiriz o en Casa Gaibor.