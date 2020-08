Estas son las cinco calles de A Milagrosa afectadas por las restricciones

0

La Voz de Galicia

29/08/2020

Las restricciones en el barrio de A Milagrosa serán mayores que en el resto de Lugo ciudad. En el espacio delimitado por la avenida da Coruña y las calles Tui, Camiño Real, Mar Cantábrico y Angelo Colocci no podrán haber grupos de más de cinco personas, mientras que en el resto de la ciudad podrán reunirse hasta diez.

En esa zona de la ciudad, para las bodas y otras celebraciones, sean religiosas o civiles, se permite la reunión de 50 personas en espacios al aire libre y de 25 en lugares cerrados. En academias, autoescuelas y centros de formación, no se permitirá que se supere una capacidad del 50 % sobre el máximo permitido y con un máximo de cinco personas por grupo. En los restaurantes no se podrá superar el 50 % de la capacidad del comedor para las comidas, y en los bares y en las cafeterías no se podrá consumir en el interior de los locales. Tampoco se consumirá en las barras de los restaurantes. La capacidad de las terrazas quedará limitada al 50 % de lo permitido.

Bares y restaurantes deberán cerrar a la una de la madrugada como muy tarde, pero desde las doce de la noche no se permitirá entrar a los locales. En cada mesa o agrupación de mesas se impone un máximo de cinco personas.

También se limita a cinco el número de personas en bibliotecas, archivos, museos y salas de exposiciones; en cines, auditorios, teatros y circos con toldo, se permitirán 30 personas cuando se trate de lugares cerrados y 75 al aire libre. La práctica de deporte al aire libre se permite. en solitario o en grupo, sin más de cinco personas de manera simultánea. En cuanto a competiciones deportivas y entrenamientos, estará permitida la asistencia de público, que deberá sentarse y no superar el 50 % de la capacidad permitida. Dentro de los locales del comercio en general, tampoco se podrá rebasar el 50 % de la capacidad.

Resto de la ciudad

En el resto de Lugo, las ceremonias podrán contar con 100 personas en espacios abiertos y con 50 en cerrados. En comercios y actividades de servicios que no formen parte de centros comerciales, no se podrá rebasar el 50 % de la capacidad. Los mayores de 75 años deberán recibir atención preferente. En ferias y mercados al aire libre se limitará la presencia de puestos a la mitad de los habituales o autorizados, y se dará prioridad a los de alimentación o de productos de primera necesidad.

En academias, autoescuelas y centros de enseñanza no se podrá superar el 50 % de la capacidad permitida, con un máximo de diez personas por grupo. En bares y en restaurantes se limitará la capacidad al 50 %, con consumo permitido en las mesas y prohibido en la barra. En mesas o en agrupaciones de mesas se limitará la presencia de clientes a diez personas, sin que se instale más de la mitad de las mesas autorizadas. El cierre será el mismo que en la zona de A Milagrosa, a la una de la madrugada y con prohibición de entrada de clientes después de las doce de la noche.

En cines, teatros, auditorios y circos con toldo, no se podrá superar el 50 % del aforo, con butacas asignadas. La práctica al aire libre de deporte no federado se permite sin que se rebasen las diez personas al mismo tiempo. En piscinas, de uso deportivo o recreativo, al aire libre o cubiertas, se permite la actividad sin superar el 50 % de la capacidad. Los parques y zonas deportivas al aire libre podrán estar abiertos, con una persona por cada metros cuadrados. En tiendas de comercio en general no se podrá superar el 50 % de la capacidad permitida, aunque tiendas de alimentación y de bebidas, farmacias y establecimientos de servicios médicos o relacionados (ópticas y ortopedias, por ejemplo), lavanderías, estancos y tiendas de telefonía, entre otros locales, quedarán al margen.