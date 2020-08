¿Qué alternativas de ocio ofrece Lugo el fin de semana?

0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo / La Voz 27/08/2020 13:09 h

La música, concretamente, en jazz, será protagonista indiscutible de este fin de semana en Lugo. Y lo será con nombre propio: Charlie Parker. Cuando se cumplen 100 años del nacimiento del saxofonista más emblemático del jazz de todos los tiempos, Bird volará de nuevo con más fuerza, en esta ocasión, en Lugo.

El acto central tendrá lugar este domingo, día 30, con la Gran Festa do Jazz Galego, que organiza la Asociación de Amigos do Jazz, Escobijazz, de Lugo. Tendrá lugar entre las 13.00 y 17.00 horas, en la Praza de Santa María, y reunirá sobre el escenario a más de 150 artistas gallegos de jazz, que celebrarán los treinta años de la asociación y el centenario de Charlie Parker. La cita, que se podrá disfrutar en directo u on-line, pretende convertirse en la mayor jam session de la historia celebrada en España.

El Club Clavicémbalo también celebrará la fiesta del jazz el sábado 29, con Bird Lives, un Tributo a Charlie Parker. Será a partir de las 23.00 horas y contará con la participación de Pablo Añón, Pablo Castaño y Pablo Sax, saxo alto; Marcos Pin, guitarra; Alejandro Varga, piano; Yudit Almeida, contrabajo; y Ana Sanabria, batería.

Pero habrá más conciertos. Por ejemplo, también en el Club Clavicémbalo estará el viernes el grupo de blues Ship of Fools, con Ro Muñoz, batería; Carlos Martínez, bajo; Luis Monsalve, teclados; Iván Reija, guitarra, y Silvia Ghigliak, voz. Actuarán a las 23.00 horas.

Y en el Jager Lounge actuará A Chencha, con José Brea y Poncho Taxes.

Por otro lado, el viernes y el sábado se celebran los Reencontros Musicais Fa Ce La Fest, un ciclo de conciertos gratuitos que, debido a la predicción meteorológica, han trasladado su escenario al Auditorio Municipal Gustavo Freire, a partir de las 20.30 horas. Los primeros en actuar, este viernes, serán la banda chantadina de psych-folk Gancho Sanches, e Ian Kay, que presentará Walk that road again, producido y grabado en Los Ángeles. En cuanto al sábado, aterrizan en Lugo Pauline en la playa, un grupo de pop asturiano compuesto por las hermanas Mar y Alicia Álvarez; y el artista zaragozano Bigott, que presentará su último disco, This is all wrong (2020), que nada entre el twee pop y el folk.

También habrá música el sábado a las 22.00 horas en el auditorio de Riotorto, a cargo de Manoele de Felisa, organizado por la Asociación de Veciños de Órrea.

Última jornada de puertas abiertas en Viladonga

Domingo 30 • 12.00-14.00 horas • Castro de Viladonga y excavación arqueológica • Castro de Rei •

Terminas las jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas al Castro de Viladonga, por turnos de 10 personas.

Xuventude celebra la Semana Mundial da Auga con una caminata el sábado

Sábado 29 • 10.30 horas • Desde el busto del Parque Rosalía de Castro • Lugo • Inscripciones: xuventude@lugo.gal •

El área de Xuventude del Concello de Lugo celebra la Semana Mundial da Auga con una nueva caminata por la sostenibilidad, con el Miño como protagonista principal. La ruta, este sábado, recorrerá caminos integrados en las sendas fluviales de la ciudad y pretende favorecer entre los jóvenes la reflexión sobre la importancia de proteger la naturaleza. El guía local Guido Álvarez conducirá la actividad.

La ciudad ofrece visitas guiadas y animación en A Milagrosa y A Tinería

Animación por los barrios y visitas guiadas son algunas de las alternativas de ocio para este fin de semana.

El mercado de verano A Milagrosiña, en el barrio de A Milagrosa, llega este viernes a su fin. Esta iniciativa, impulsada por el Concello, cuenta con la participación de 150 establecimientos, que estarán decorados e identificados y cuyas ventas serán con descuentos. Además, los locales de moda sacarán sus productos a las calles. El objetivo es incentivar la compra en el comercio local y dinamizar los barrios, por lo que también habrá actividades en las calles, sorteos y propuestas lúdicas para todas las edades. Para clausurar el mercado, celebrarán la Festa da Familia, de 10.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, con juegos gigantes y música con DJ Lanetti Jr y DJ Ello. Además, habrá sorteo de regalos, en el que se puede participar con cada tique de compra superior a 20 euros. A mayores, el mercadillo contará con una mascota, con la que se podrá fotografiar la gente y ganar el premio a la foto más votada en las redes sociales de A Milagrosiña.

Por otro lado, el fin de semana es también una buena ocasión para descubrir la ciudad. De hecho, los Guías Oficiales de Galicia siguen con visitas guiadas a la ciudad con salidas diarias a las 12.00 horas desde la Praza do Campo. Cuesta 10 euros y es gratis para menores de 12 años. Los interesados en reservar o informarse pueden hacerlo en el 981 576 698 o en info@guiasdegalicia.org.

Además, los viernes, sábados y domingos el Concello organiza visitas guiadas a la ciudad, para conocer su historia y patrimonio, dentro del programa «25 paseos por Lugo», a cargo de la guía turística Ana Quintas. La salida será a las 12.30 horas de la Praza do Campo. La actividad es gratuita, pero es necesario anotarse en la Oficina Municipal de Turismo, ya que el aforo está limitado a 20 personas. Es obligatorio usar mascarilla y mantener la distancia interpersonal.

También continúan el viernes las visitas guiadas Paseos ó Solpor, un ciclo de itinerarios alternativos por la ciudad, de la mano del guía Guido Álvarez. Será a las 19.00 horas, partiendo del busto de Rosalía de Castro, en la entrada del parque. La participación es gratuita, aunque es necesario inscribirse en la Oficina Municipal de Turismo debido a las limitaciones de aforo a 24 personas. La próxima será el 11.

La animación sigue en las calles el viernes con el programa Tardeos na Tinería, de 18.00 a 22.00 horas, que pretende impulsar un nuevo movimiento social y de ocio para dinamizar la ciudad, que se desarrolla los jueves y viernes hasta el día 3, en el barrio de A Tinería. Habrá música y obradoiros con empresas del barrio, para grupos reducidos y con inscripción previa (empresariosdatineria@gmail.com).

Por su parte, el Craega termina el viernes la Semana da Gandería Ecolóxica de jornadas on-line, a las 13.00. Intervendrá Ramón Lamelo Otero, de la Consellería do Medio Rural, con la conferencia A comunicación ambiental dos produtores ecolóxicos: o proxecto Click On T.

Por otro lado, el sábado se celebra el obradoiro «Culina! Unha cociña na Domus», en el Museo Universitario A Domus do Mitreo, desde donde proponen acercarse a los secretos de la cocina de la antigua Roma. Gastronomía e historia se combinan en esta actividad, orientada al público familiar, está estructurada en una visita guiada al yacimiento, seguida de una actividad de arqueología experimental. Comenzará a las 11.30 y es necesario reservar en el 610 323 926 o mitreo.lugo@galipat.es.

En cuanto a Palas de Rei, sigue hasta el día 6 la XXI Mostra de Teatro Amador, Teatro no Camiño de Santiago. Las funciones son a las 21.00 horas en la Casa da Cultura, con aforo limitado y previa reserva en el 647 565 182. El viernes actúa Ubú Teatro, con O vixiante dos soños (teatro infantil e familiar); el sábado, Invencible Teatro y Escuela de Teatro, de Villalpardo (Cuenca), con La elegida (musical); y el domingo, Metátese Teatro, con Detrás das máscaras, además de la entrega del III Premio «Garabato» á Conservación do Patrimonio a la Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo.

Y en Sarria tendrán el domingo a las 19.00, en el Parque de O Chanto, un espectáculo de marionetas, música y cuentacuentos a cargo de A Xanela do Maín, A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza.