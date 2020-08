A Asociación de Veciños da Milagrosa trata de promover o consumo no comercio local

Cartaz da Asociación de Veciños para fomentar o consumo no comercio da Milagrosa

lugo 28/08/2020 14:30 h

A Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais Distrito da Milagrosa promove unha campaña para favorecer o consumo e o desenvolvemento do comercio no barrio. O obxectivo é intentar axudar aos comerciantes que están a atravesar un mal momento por culpa da crise sanitaria. Ao longo da xornada de hoxe, repartiranse preto de 500 carteis para animar á xente a consumir na zona, cun convite para participar na acitivdade económica do distrito.

Dende a asociación recordan que «un terzo dos comercios da cidade están na Milagrosa, o que supón unha porcentaxe bastante significativa para os negocios de todo Lugo». A asociación celebra este ano o seu 30 aniversario e quere dar exemplo con esta iniciativa do seu compromiso co barrio e coas distintas xeracións de residentes, xa que tamén fai referencias á volta ao colexio dos máis pequenos.