Denuncian en Lugo al dueño de un perro por dejarlo varias horas en el maletero del coche y con 38 grados

lugo 27/08/2020 12:48 h

La Policía Local de Lugo ha denunciado a un lucense por cometer varias infracciones en materia de salud animal al dejar a un perro encerrado en un vehículos. Los hechos ocurrieron el 6 de agosto, a las 15,20 horas, cuando se recibió un aviso en la Sala del 092 sobre un vehículo estacionado en la rúa San Lorenzo de que un perro estaba en el interior del maletero, «engadindo que podía levar no lugar varias horas, co sufrimento que iso podía supoñerlle, debido á hora do día e a que, para esa xornada, estimábase unha temperatura ambiental máxima de 38 graos», señalan desde la Policía Local.

En el lugar comparece de inmediato una patrulla de la Unidade Territorial de Policía de Barrio, cuyos ocupantes localizaron el vehículo, un turismo de pequeño tamaño, estacionado en una zona de sombra y con varias ventanillas ligeramente abiertas, «a pesar do cal observan que o can que se acha no interior do maleteiro, sen comida nin bebida, atópase visiblemente afectado pola intensa calor».

Los policías consiguen abrir una de las puertas del vehículo, sin causar daños en el mismo, y sacar al animal al exterior, donde muestra dificultad para mantenerse en pie y tenía una respiración «notoriamente axitada».

En el momento en el que los agentes se disponían a gestionar la asistencia veterinaria para el perro, se presentó la persona que dijo ser la dueña del perro, «manifestando que deixara alí ao animal para facer varios recados e que non fora consciente do tempo que pasara».

Debido a todas las circunstancias el dueño del fue denunciado por una infracción a la Lei 4/17, de Protección e Benestar dos Animais de Compañía de Galicia, que cualifica como infracción grave «os malos tratos aos animais que lles cause dor, sufrimento, lesións ou danos non incapacitantes nin irreversibles», castigada con una sanción económica entre 501 y 5.000 euros; pudiendo acarrear también, como sanción accesoria, el comiso del animal y la prohibición para la tenencia de animales de compañía por un período entre uno y cinco años.

Sin identificación

«Debido a que quen se identificaba como propietario do animal manifestaba estar en posesión de toda a documentación preceptiva, aínda que non a levaba consigo, os axentes danlle un prazo prudencial para que poida achegala e incorporala así ao expediente en confección», señalan en la Policía Local.

Pasado el citado plazo y sin que el interesado acudiese a la Xefatura da Policía Local y sin que respondiese a posteriores requerimientos telefónicos de los policías actuantes, tras la consulta de los correspondientes registros y bases de datos, tanto de la administración local como de la administración autonómica, «os axentes confeccionan denuncia por infracción á Lei 4/17, por non fornecer os datos e información necesaria requirida polos axentes da autoridade».

De tal forma, señalan desde la Policía Local, que teniendo en cuenta que el animal pertenece a una de las razas catalogadas legalmente como potencialmente peligrosas, «tamén se confeccionan denuncias por infracción á Lei 50/1999, sobre Réxime Xurídico de Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos, por ter un can potencialmente perigoso sen licenza municipal (cualificada como infracción leve, con sanción económica entre 150'25 ata 300'51 euros) e por omitir a inscrición do animal no Rexistro Municipal de Cans Potencialmente Perigosos (cualificada como infracción grave, con sanción económica entre 300'52 e 2.404'05 euros)».