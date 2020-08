O Concello de Lugo amplía o plazo para solicitar axudas para o material escolar

0

lugo 26/08/2020 19:09 h

O edil de Educación e Difusión do Coñecemento do Concello de Lugo, Felipe Rivas, comunicou esta mañá a súa decisión de ampliar os prazos para que as familias soliciten as axudas destinadas á adquisición dos libros de texto e do material escolar. A campaña diríxese principalmente aos núcleos con menos recursos, cuxos nenos estean matriculados este ano nalgún dos ciclos de Educación Infantil, e o período para enviar as peticións esténdese ata o 16 de setembro.

O concelleiro asegurou que esta demora “non suporá atrasos na adxudicación nin no pago» porque este ano o proceso iniciouse «con máis antelación que en ocasións anteriores”. Dende o departamento que coordina Rivas, anunciaron que se repartirán case 40.000 euros en axudas individuais, divididas en cheques de 100 euros para cada un dos lugueses, co requisito de que os rapaces estuden en centros de carácter público. Para os baremos, terase en conta a renda familiar dos demandantes. Os beneficiarios poderán gastar a contía nas librerías e comercios locais.

Para realizar as solicitudes, os interesados deberán presentar a documentación requirida no rexistro do Concello, preferentemente por vía telemática ou, en caso de facelo de xeito presencial, solicitando cita previa no 010.