El PP de Lugo pide una oficina de asesoramiento a los dueños de casas okupadas

lugo 25/08/2020 11:51 h

El grupo municipal del PP de Lugo insta al gobierno local de PSOE y BNG a que cumpla el acuerdo del pleno de septiembre del 2018 impulsado por el Partido Popular «a través do cal se aprobou crear unha oficina de asesoramento e apoio aos propietarios de vivendas afectadas por ocupacións irregulares». Aquella proposición, que salió adelante con los votos de Lugonovo y Ciudadanos seálaba que «esta oficina tamén tería como misión informar das axudas ao aluguerio tanto municipais como as procedentes doutras administracións, e tratar este fenómeno non só dende o punto de vista legal se non tamén social».

El viceportavoz popular anuncia que llevarán una iniciativa a la Comisión para recordar a Méndez y Arroxo «a súa obriga de acatar os acordos de pleno logo de coñecerse unha nova ocupación en Lugo nun pazo da Fervedoira».

Los populares indican que la ocupación ilegal es hoy un problema en Lugo y que ya hay varios focos en barrios como A Milagrosa, As Gándaras, A Chanca y barrio Feijoo, a los que se suma este último da Fervedoira. «A incidencia deste fenómeno, nestas zonas, preocupa aos veciños polos problemas de convivencia que se producen», destaca el portavoz popular.

Ameijide pedirá información al gobierno local sobre se «ten cuantificado o número de vivendas ocupadas e sobre que tipo de prestacións reciben as persoas que ocupan estes inmobles dende os servicios sociais municipais».

Para los populares la administración local cuenta con mecanismos y herramientas para actuar sobre esta problemática, en este sentido, además de incrementar la presencia policial, «é necesario implementar medidas destinadas a apoiar e asesorar ás persoas afectadas, para que poidan recuperar as súas vivendas no menor tempo posible, especialmente nos casos de familias que carecen de recursos económicos suficientes para afrontar os gastos que supón iniciar un procedemento de desaloxo destas características».

De igual forma, explicó el concejal Antonio Ameijide, «é preciso analizar desde os servizos sociais do Concello a situación na que se atopan as persoas que por diferentes motivos actúan á marxe da Lei ocupando vivendas, que chegan inclusive a condicionar a súa saída, a que os propietarios lles abonen importantes cantidades de diñeiro, o que supón unha extorsión intolerable nun Estado de Dereito».

El concejal del PP indica que la rapidez a la hora de actuar por parte de los propietarios de las viviendas que fueron okupadas es primordial, «por iso entendemos que o Concello de Lugo debería crear unha oficina de asesoramento e apoio para que os propietarios das vivendas poidan obter información sobre os pasos adecuados que deben levar a cabo para recuperar as súas vivendas, e acompañar aos propietarios durante todo o proceso».