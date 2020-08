Búscanse fotos coas que poñer en valor o MIHL

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 22/08/2020 19:36 h

A área de Cultura do Concello de Lugo lanza o certame fotográfico «MIHL Olladas», que ten por obxectivo difundir os elementos arquitectónicos do museo a través da fotografía. «Buscamos a mirada das veciñas e veciños de Lugo dun espazo tan singular como o MIHL», afirmou Maite Ferreiro, concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua.

Poderán presentarse fotografías que fagan difusión da arquitectura do MIHL, que poñan en valor os aspectos da mestura entre a arquitectura do edificio e a contorna, que revelen a experiencia dos visitantes ou que descubran os recunchos máis recónditos do edificio. Os traballos deberán ser orixinais e poderán pasar por procesos de revelado dixital, sen poder presentarse fotomontaxes.

As imaxes deberán enviarse por correo electrónico a premiosfotografiamihl@gmail.com antes do 30 de setembro, en formato JPG a 300ppp, cun peso máximo de 10MB e 30 cm de lonxitude máxima para o lado máis longo da imaxe.

Un xurado formado por tres profesionais da fotografía decidirá os tres premios, dotados con 500, 350 e 200 euros, para canxear por material fotográfico.

As bases poden consultarse na web do Concello de Lugo e poderá solicitarse información por correo electrónico ou no teléfono do MIHL (982 297 446).

Un verán a MIHL

Por outra banda, Maite Ferreiro visitou os campamentos temáticos que a área de Cultura está a realizar no MIHL, baixo o nome «Un Verán a MIHL». A concelleira destacou «a boa acollida que está a ter esta iniciativa entre as familias lucenses» e afirmou que «é unha grande oportunidade para que as nenas e nenos coñezan a nosa historia con actividades lúdicas e de lecer».

Cada un dos días de campamento, os tres grupos de nenas e nenos realizan obradoiros de arqueoloxía, obradoiros artísticos e xogos populares ao aire libre.