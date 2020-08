Limpieza total para el curso escolar en Lugo

0

La Voz de Galicia

lugo / la voz 22/08/2020

El Concello de Lugo reforzará el dispositivo de limpieza en los centros públicos de infantil y primaria del municipio, como medida de protección frente al covid-19. El edil de Medio Ambiente, Álvaro Santos, fue el encargado de diseñar y presentar este plan, para el que destinará el Concello una partida de más de 150.000 euros para reforzar este servicio y adaptarlo a las exigencias derivadas de la actual situación sanitaria. Para ello, anunció el edil socialista, se contratará a 14 profesionales que se ocuparán de la limpieza de los centros durante el horario lectivo, y complementando las labores que ya se venían realizando al finalizar las clases.

De esta manera, el gobierno local ampliará el personal de limpieza en los colegios. Durante la jornada de mañana, de 10.00 a 13.00 horas, habrá una persona en cada centro que se encargará de la higiene y desinfección constante de los baños, las aulas y otros espacios y elementos de uso frecuente, ampliando en 15 horas semanales las labores de limpieza en cada centro.

En los colegios Illa Verde y Fingoi 2 será una persona la que se encargue de las citadas tareas al encontrarse ambos centros contiguos y ser edificios pequeños, pero se ampliará el horario de 9.30 a 13.30 horas (20 horas semanales).

Refuerzos si hay actividades extraescolares

Actualmente, los trabajos de limpieza se realizaban una vez terminadas las clases. Con esta medida, el Concello de Lugo ampliará el servicio habitual para extremar las precauciones en materia de higiene en un total de 15 colegios lucenses. En las próximas semanas, señalan desde el gobierno local, se enviará una carta a los directores de los centros para informarles de esta medida, al tiempo que se les ofrecerá la posibilidad de contar con servicio reforzado de limpieza en el caso de organizar alguna actividad extraescolar en sus instalaciones, que tendrán que comunicar con suficiente antelación.

Por otra parte, el concejal de Medio Ambiente lamentó «a total ausencia de coordinación por parte da Xunta de Galicia, xa que un protocolo serio e responsable de regreso ás aulas ten que ter en conta á comunidade educativa, pero tamén aos gobernos locais». Santos se refirió así al documento elaborado por el gobierno autonómico que «a día de hoxe carece de instruccións específicas para todas as incidencias», y apuntó que «a Xunta debería escoitar á comunidade educativa e atender as súas necesidades e inquedanzas».

Además, el edil socialista explicó que «o protocolo da Xunta fai especial fincapé no tema da limpeza, sen ter en conta en ningún momento aos prestadores deste servizo, que somos as administracións locais». En este sentido, destacó «o malestar xeral dos concellos cos que non se contou e que, dada a situación actual, van a ter un papel importante no regreso á actividade escolar».

«Con todo- dijo Álvaro Santos-, a nosa vontade de colaboración é clara, e non só cumpriremos coas medidas de hixiene previstas no documento remitido pola Xunta, como a desinfección dos baños cada 3 horas, senón que ademais ampliaremos o servizo, mediante a contratación de máis persoal, en lugar de buscar fórmulas alternativas para atender cos mesmos efectivos o grueso da actividade lectiva».

Hace un mes, el presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, trasladó a la conselleira de Educación en funciones, Carmen Pomar, el malestar de los municipios gallegos respecto al Protocolo elaborado por la Xunta para el próximo curso escolar marcado por el covid-19 ya que los concellos asumen todas las tareas fijadas por la Xunta para el mantenimiento de los centros educativos, dado que el protocolo aumenta de manera «importante» las «cargas» de limpieza y desinfecciones que deben soportar las administraciones locales.

La Xunta establece que cada centro «disporá dun protocolo de limpeza e desinfección que responda ás súas características, e determinará as frecuencias e horas nas que se realizarán todas as tarefas». Se estipula una limpieza «polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 3 veces ao día».