«Usted no entender, tener que encender ordenador ahora para que piratas no jaqueen sus datos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 13/08/2020 17:24 h

La Policía Nacional de Lugo informa que ha tenido conocimiento que en los últimos días se están recibiendo llamadas a teléfonos fijos de la ciudad de Lugo, haciéndose pasar por empleados del soporte técnico de una compañía tecnológica, Microsoft principalmente, así como de otras compañías, y tras preguntar si se es usuario de un ordenador, alegan la existencia de un problema técnico irreal.

Tras el empleo de diversas técnicas de persuasión, señalan desde la Comisaría de Lugo, terminan consiguiendo tanto contraseñas como determinada información personal, logrando además, en determinados casos, hacerse con el control remoto del ordenador para posteriormente extorsionar a su propietario, exigiéndole el abono de una determinada cantidad de dinero para poder liberar el control de su dispositivo.

Del mismo modo, informan desde la policía, en otras ocasiones consiguen hacerse con los datos bancarios del usuario, vaciándole la cuenta bancaria en pocos minutos. Desde la Policía Nacional se recuerda que no se deben facilitar datos de carácter personal a quien no se conozca y mucho menos datos bancarios, así como tampoco deben abrirse archivos adjuntos sospechosos ni hacer clic en vínculos inusuales procedentes de correos electrónicos y mensajes desconocidos.

Tipo de llamada

Una de las personas que recibió esta llamada relata que al principio el estafador, con acento extranjero, juega al despiste al hablar rápido y a la vez entrecortado. Advierte al usuario del teléfono fijo que necesita acceder a su ordenador porque está siendo víctima de un virus o que está siendo jaqueado. Incluso, en algún momento de la conversación, le llega a pedir el número de teléfono móvil.

«Usted no entender señora, usted tener que encender ordenador ahora mismo para que piratas no jaqueen sus datos», me llegaron a decir, relata una lucense, antes de colgarles el teléfono.