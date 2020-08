Fin de semana en Lugo de actos vandálicos, alcoholemias al volante y denuncias por ruidos

0

lugo 10/08/2020 20:05 h

Los agentes de la Policía Local de Lugo no tuvieron precisamente un fin de semana tranquilo. Ni siquiera la marcha de miles de lucenses a otras residencias, quedando la ciudad con menos habitantes, fue óbice para que ocurriesen entre el sábado y el domingo todo tipo de hechos.

Por ejemplo, en cuanto a denuncias por molestias y actos vandálicos, la Policía Local informa que a las 10.50 horas del domingo una patrulla de la Unidade Territorial de Policía de Barrio acudió a la Rúa Castelao, «onde os veciños dun inmoble manifestan que, con frecuencia, o portal da vivenda e as zonas adxacentes ao mesmo, aparecen completamente impregnados con ovos rotos e restos de comida, presuntamente arroxados desde un edificio próximo, afectando tamén os vehículos estacionados no lugar». Los agentes inician las investigaciones para localizar la procedencia de los restos arrojados sobre la vía.

Por otra parte, a las 1.20 horas del domingo se comisiona en la Rúa Luís Ameijide una patrulla de la Unidade Operativa Nocturna, ya que, tras una llamadas telefónica recibida en la Sala del 092, había molestias por el volumen de la música procedente de algún domicilio de la calle. Una vez en el lugar, los agentes localizan la procedencia de la música, «poñéndose ao fala coa moradora do piso, que manifesta que estiveron celebrando uns aniversarios, un grupo de 10 amigos e que nese mesmo momento ausentábanse do domicilio para continuar a celebración noutro lugar, co cal cesaron as molestias».

Accidentes de circulación y expedientes por alcoholemia

Durante el fin de semana, los agentes de la Unidade de Atestados colaboraron en la resolución de seis accidentes de circulación, resultado todos ellos solamente con daños materiales, salvo el producido en la confluencia de la Rolda de Fingoi con República Arxentina, a las 16.50 horas del sábado, en el que se vieron implicados un turismo y un ciclomotor, siendo asistido por una ambulancia del 061 el conductor de la moto, evacuado a un centro hospitalario con heridas leves.

A las 23.15 horas del sábado día 8, los policías atendieron a un accidente de circulación ocurrido en Camiño Real, donde un turismo chocó contra tres vehículos estacionados, tras el cual vuelca sobre su lateral izquierdo. El conductor del automóvil siniestrado presenta varios cortes en la cara, a pesar de los cual se niega a recibir asistencia médica.

El conductor del turismo, un hombre de 27 años, fue sometido a las pruebas de detección del grado alcohol, arrojando dos resultados positivos de 1'00 y 1'02 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, lo que supone cuadriplicar la tasa máxima permitida para la conducción de vehículos, motivo por el cual se instruyeron las oportunas diligencias judiciales por un presunto delito contra la seguridad viaria.

Además, a las 2.05 horas del sábado día 8, una patrulla del Grupo Operativo Nocturno observa como un turismo que atraviesa la confluencia de las calles Teresa de Calcuta y Enebro «fai caso omiso á sinalización de STOP, motivo polo cal proceden a deter a súa marcha en cálea Dolmen. Ao poñerse en contacto co condutor, un home de 34 anos de idade, observan que presenta claros signos externos de inxerir bebidas alcohólicas, motivo polo cal é requirido para someterse ás preceptivas probas de alcoholemia, negándose rotundamente a someterse ás mesmas, motivo polo cal se instrúen dilixencias por dous delitos contra a seguridade viaria, un por conducir un vehículo de motor baixo a influencia do alcol e outro por negarse a someterse ás probas estando obrigado a iso», señalan desde la Policía Local.

Este conductor también fue denunciado por infracción a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, ya que se negó inicialmente a identificarse, «sendo tan só posible a súa filiación cando foi trasladado a dependencias policiais».

A las 2.00 horas del mismo día 8, una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio, observa como un turismo comete una infracción de tráfico en Rolda República Arxentina, «motivo polo cal procede a deter a marcha do mesmo, poñéndose en contacto coa súa condutora, momento no que comproban que presenta signos externos de atoparse baixo a influencia de bebidas alcohólicas, motivo polo cal solicitan a intervención da Unidade de Atestados, cuxos membros levan a cabo as probas de alcoholemia regulamentarias, nas que arroxa dous resultados positivos de 0'81 e 0'74 mg/ L, polo que se instrúen dilixencias para xuízo rápido por un presunto delito contra a seguridade viaria».

Denuncia a establecimientos públicos por actividades no autorizadas

A las 23.20 horas del viernes día 7 se recibieron quejas en la sala del 092 por las molestias que está a crear la música procedente en la Praza de Augas Férreas. Acudieron al lugar una patrulla del Grupo Operativo Nocturno y comprueba que se trata de una actuación musical, en directo, organizada por un establecimiento de hostelería próximo, «o cal carece da correspondente autorización municipal para o seu desenvolvemento, motivo polo cal os axentes proceden a confeccionar a oportuna denuncia».

A las 23.55 horas del sábado día 8, la Sala del 092 recibe quejas por las molestias que produce el volumen de música procedente de un establecimiento de Camiño Real. Los agentes que acuden al lugar comprueban que se trata de un local con licencia de café-bar, sin autorización para utilizar aparatos de reproducción de sonido, a pesar del cual utilizaban un teléfono móvil, conectado a altavoces, para reproducir música, siendo desconectado «ante os requirimentos dos policías, que confeccionaron denuncia pola devandita infracción, así como por non presentar a licenza municipal cando lle foi requirida».

Además, se dio cuenta a la Inspección de Traballo ya que, durante la actuación, los policías pudieron detectar que un hombre que ejercía labores de vigilancia en el acceso e interior del local y una mujer que trabajaba como camarera no podían acreditar relación laboral con el establecimiento.

Intervención de droga en vía pública

Los agentes del Grupo Operativo Nocturno que patrullaban a las 3.30 horas del sábado por la Praza de Pío XII, observaron la presencia de un hombre, de 30 años de edad, que al percatarse de la presencia policial, intentó esconder algo en sus bolsillos, «polo que é requirido para a súa identificación e cacheo superficial, durante o cal se lle incauta certa cantidade dunha substancia, presuntamente hachis.Os axentes confeccionan a oportuna acta de intervención de droga e unha denuncia por infracción á Lei de Protección da Seguridade Cidadá, que cualifica a tenencia de droga na vía pública como unha infracción grave, castigada cunha sanción económica entre 601 e 30.000 €.

Denuncias por no usar la mascarilla

Durante a fin de semana, se confeccionaron 27 denuncias con motivo de infracciones a la Lei de Saúde de Galicia, por incumplimiento de las medidas de prevención impuestas con motivo del covid-19; de las cuales 22 fueron por no hacer uso de la máscara obligatoria y cinco 5 por consumir alcohol en la vía pública como botellón.

Durante el sábado se propuso para sanción a 14 personas, de las cuales nueve son hombres entre 19 y 57 años de edad y 5 mujeres entre 22 y 34 años. Las intervenciones fueron realizadas en Rafael Dieste, Alfonso X, Armórica, Estrada da Granxa, Salvador de Madariaga y Río Navia.

El domingo día 9 se propuso sanción para 13 personas, nueve hombres, entre 18 y 50 años, y cuatro mujeres, de 18 e 36 años, realizándose las intervenciones en la Rúa Milagrosa, Ramón Ferreiro, Rolda Muralla, Parque Rosalía de Castro, Río Navia, Concepción Arenal, Fontiñas, Bispo Aguirre y en el interior de un local en Antonio Rosón.