Los Tardeos de Lugo también llegan a Augas Férreas

lugo 06/08/2020 17:20 h

El programa Tardeos, que impulsa el gobierno de Lara Méndez, se ampliará a Augas Férreas tras el éxito de la iniciativa en el barrio de A Tinería. El gobierno local puso en marcha este proyecto con el objetivo de impulsar un nuevo movimiento social y de ocio que dinamice la ciudad y la hostelería lucense, en un momento de especial dificultad debido a la crisis sanitaria. «Cos Tardeos, o Concello busca promover novos hábitos de consumo entre a cidadanía, apostando polo horario diúrno e complementando a oferta de ocio nocturna na cidade con actuacións musicais e obradoiros, dirixidos a públicos de todas as idades».

La alcaldesa, acompañada del edil de Desenvolvemento Local e Emprego, Mauricio Repetto, y el presidente de la APEHL, Cheché Real, y hosteleros de la zona presentaron la nueva programación que se desarrollará en la Praza de Augas Férreas todos los martes y miércoles, del 15 de agosto al 15 de septiembre, en horario de 18.00 a 22.00 horas. Incluirá sesiones de música en directo a cargo de pinchadiscos y artistas locales, talleres para los niños, así como un circuito de patinetes eléctricos que se instalará en la propia plaza.

Lara Méndez destacó que «ante a boa acollida da iniciativa no barrio da Tinería, tanto por parte dos empresarios da zona como do conxunto da veciñanza, dende o executivo municipal decidimos ampliar esta programación a outras zonas da cidade, co obxectivo de dinamizar a hostalería e o comercio lucenses, apostando por un ocio máis familiar e cultural, para involucrar a xente de todas as idades».

La alcaldesa de Lugo señaló que «a hostalería é un dos sectores con máis pegada no barrio de Augas Férreas, un barrio novo e en continuo crecemento, no que ademais conviven numerosos establecementos comerciais de proximidade. Con esta nova programación, tamén queremos poñer en valor o comercio local e reivindicar a importancia de mercar nos establecementos que temos a pé de rúa, e que se viron especialmente afectados pola crise sanitaria».

Por su parte, Mauricio Repetto recordó que «o Concello foi pioneiro na posta en marcha desta estratexia a nivel galego, pois os Tardeos xa se están a desenvolver con éxito noutras grandes cidades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia ou Alicante».

Programación

Los Tardeos en Augas Férreas comenzarán el martes, 18 de agosto. La plaza será decorada con este fin a cargo de la artista multidisciplinar Ánxela Pardo que se encargará de acercar la playa, el mar, animales y objetos marinos a este emplazamiento de la ciudad. Además, se colocará una guirnalda de dos metros con objetos y dibujos que rememoran el y también se instalará un photocall con el que los participantes podrán fotografiarse. Los faroles de la plaza también serán engalanados para dotar de colorido.

Además, como novedad, se instalará un circuito de patinetes eléctricos que los interesados podrán probar de manera gratuita. Por otra banda, durante cada jornada habrá talleres dirigidos a los niños: de malabares; de creación bilingüe; de juegos con arcilla; taller O Galo Azul; de danza y bodypaint; de pintura comestible; de cometas de lana; de narración oral; y descubriendo la lana de oveja.

Así mismo, el cartel de pinchadiscos encargados de ambientar musicalmente la Praza de Augas Férreas será el siguiente: Isaac Peces (Black Music), Dr.Think (Nu-Disco, Deep House, Afro House), Ze Pequeno (World Music), Rapariga Dj (Rock, Funk, Disco, Electrónica), Alex Nite & Mr. Fishman (Freestyle Music), Popy García (Freestyle Music), Manolo Vilouta (Funk, Disco, House Music), Mr.Fishman & Alex Nite (Freestyle Music), Marcos Peón & Hugo Leivas (House Music).