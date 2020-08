Los propietarios tapian el Garañón para evitar que accedan a su interior

0

La Voz de Galicia lorena garcía calvo

lugo / la voz 03/08/2020 18:51 h

Acceder a O Garañón ya no es tarea de niños. Este lunes, tras instarles el Concello, los propietarios del sentenciado edificio que corona las cuestas del Parque de Rosalía, procedieron a cerrar los accesos para evitar que la gente siguiese accediendo a su interior.

En octubre del año pasado el Concello de Lugo pidió a los dueños de la construcción que tomasen medidas para evitar que la gente siguiese entrando con cierta facilidad al inmueble. Desde hacía tiempo era habitual ver a jóvenes sacándose fotos en el edificio o pasando el rato, con los peligros que ello conllevaba. Ante esta situación, el Ayuntamiento pidió a los titulares del edificio que tomasen medidas, ya que era responsabilidad suya, y ayer ejecutaron los trabajos.

Los dueños, que según el Concello se mostraron colaborativos en todo momento, dispusieron que se cerrase perimetralmente todo el edificio, pero a mayores también recurrieron al ladrillo y al cemento para tapiar las entradas principales a la contrucción, de manera que no se pueda acceder con facilidad ni a su alrededor, ni al propio edificio.

«Lembrámoslle á propiedade que é responsabilidade do titular do inmoble garantir que non se poida acceder ao mesmo e debe de dispoñer de todos os medios ao seu alcance para alcanzar o obxectivo polo perigo inminente que a deterioración da edificación supón para a seguridade das persoas», argumentó el concejal de Urbanismo de Lugo, Miguel Couto, que ayer acudió al lugar para supervisar que los trabajos se adecuasen a lo que habían demandado.

Desde hace años, internarse en el casco de cemento y hierro de O Garañón era algo habitual para muchos jóvenes, con el riesgo que ello conllevaba. Hace algunas semanas, la propia Policía Local intervino al detectar en una de las plantas a tres chavales.

Piden responsabilidad

Aunque a partir de ahora adentrarse en el edificio, que está a la espera de ser derruido, será más complejo, desde el Concello lanzaron un mensaje a la ciudadanía pidiéndole que tenga un «comportamento exemplar, e en caso de incumprimento actuaranse conforme á legalidade, debendo asumir as responsabilidades».

El mensaje del titular de Urbanismo no es el único enviado a los vecinos. Hace unos días el jefe de la Policía Local, Jesús Piñeiro, también pedía la colaboración vecinal para atajar las visitas indeseadas a la construcción. «Ten moitísimas entradas e é difícil de controlar se ninguén denuncia, porque unha patrulla non pode estar permanentemente alí», señalaba el inspector. «Hai pouco identificamos a tres menores que estaban curioseando. Outros van facerse fotos, e outros grafites. Nós pedimos a colaboración dos cidadáns, que nos avisen se detectan xente alí», reclamaba Piñeiro días antes de que se tapiasen los accesos.