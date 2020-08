¿Qué se puede hacer en Lugo el domingo 2?

0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo / La Voz 01/08/2020 16:42 h

Rutas por la ciudad, visitas a museos y parques zoológicos, cine y teatro son algunas de las alternativas de ocio para la jornada del domingo 2.

La jornada comenzará con visitas guiadas a la ciudad, para conocer su historia y patrimonio, dentro del programa «25 paseos por Lugo», a cargo de la guía turística Ana Quintas. La salida será a las 12.30 horas de la Praza do Campo. La actividad es gratuita, pero es necesario anotarse en la Oficina Municipal de Turismo para controlar el aforo, limitado a veinte personas. Es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia interpersonal.

También se pueden visitar los museos de la Rede Provincial, previa reserva, (Museo Provincial de Lugo, Museo Provincial do Mar de San Cibrao, Museo Pazo de Tor y Fortaleza San Paio de Narla), además de la Capela de Santa María (que depende del Centrad), y los museos municipales (MIHL, Centro Arqueolóxico de San Roque, Sala de Exposicións Porta Miñá, Centro de Interpretación da Muralla, Oficina Municipal de Turismo y O Vello Cárcere). En todos los casos hay limitaciones de aforo y es obligatorio el uso de mascarilla. También abre el Museo Universitario A Domus do Mitreo, un importante yacimiento romano cuya pieza más emblemática es el ara al dios Mitra.

En cuanto a la Casa-Museo Manuel María, en Outeiro de Rei, continúan las visitas guiadas los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Se harán en grupos reducidos y se recomienda reservar previamente en el teléfono 698 177 621 (llamada o WhatsApp) o en el correo casamuseomanuelmaria.gal.

Y continúa abierto el Museo del Castro de Viladonga, en Castro de Rei, todos los días entre las 10.00 y las 20.00 horas.

Por lo que respecta al cine, en los Yelmo Cines proyectan este domingo La caza (The hunt), Mina y el mundo de los sueños, Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra, Voces, Superagente Makey y ¡Scooby! Mientras que en los Cines Cristal se podrá ver La caza (The hunt), Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra, Retrato de un amor, Voces, Superagente Makey y ¡Scooby!

A Sarria llegará MDM Producións, para divertir a todos con la adaptación de la obra de Carlo Goldoni Los dos gemelos venecianos. Será en la Praza da Vila a las 22.00 horas. El espectáculo está protagonizado por Tonino y Patricio, dos gemelos separados desde niños, que no se han visto nunca, aunque saben cada uno de la existencia del otro. Ambos llegan a Verona por motivos diferentes y se verán envueltos en constantes enredos. Se trata de un juego de espejos, en el que lo cotidiano se mezcla con lo fantástico, y en el que las andanzas de los gemelos no son más que una excusa para hablar de la dualidad humana.

Otra alternativa para la jornada es visitar el parque ornitológico Avifauna y el parque zoológico Marcelle Natureza, ambos en Outeiro de Rei.

Y en A Pobra do Brollón tendrán lugar visitas guiadas gratuitas todos los días hasta el 16, salvo los lunes. Los fines de semana se ofrecerá la visita a la Cova das Choias, en la parroquia de Óutara, que alberga museo luminiscente, colonias de murciélagos y también seres míticos. La visita es para un máximo de 10 personas. Es obligatorio usar mascarilla. Pueden hacerse las reservas en el 650 624 828.

Rutas en catamarán para descubrir la Ribeira Sacra

Viajar en catamarán por la Ribeira Sacra, es otra de las alternativas de ocio que ofrece esta jornada. Desde el embarcadero Ponte do Sil salen dos embarcaciones, de lunes a domingo, a las 11.00, 11.30, 16.00, 17.30 y 19.15 horas; y desde el embarcadero de Belesar, de miércoles a domingo, parte otra a las 11.00, 16.00 y 19.15 horas. Las embarcaciones han reducido su aforo, el uso de mascarilla es obligatorio y se habilitarán dispensadores de gel hidroalcohólico. Se recomienda comprar los billetes a través reservas.rutasembalses.es o en el 982 260 196.

Guadi Galego cierra en Chantada el festival 17o Ribeira Sacra

El cuarto festival 17o Ribeira Sacra llega el domingo 2 a su fin con el concierto de Guadi Galego, que actuará a partir de las 12.00 horas en el Cantón de Chantada.

La artista llega con su nuevo trabajo, Immersión, una revisión de su propia música, en varias lenguas afines a Guadi, por territorio cultural y emoción. Son once temas ya editados en sus últimos trabajos y uno inédito que suena ahora en mundos musicales distintos.

En cuanto a las medidas de seguridad, los organizadores del festival enviaron un cuestionario a todos los espectadores que adquirieron abonos para asistir a los conciertos y otras actividades, para ver si cumplen las condiciones requeridas por las actuales normas de seguridad sanitaria. Responder al cuestionario era obligatorio para poder acceder a los espacios en los que se celebra el festival.

Gaitas y literatura se unen para celebrar el Festival de Pardiñas

Domingo 2 • San Alberte (Guitiriz) •

Continúa la atípica edición del XLI Festival de Pardiñas, en un nuevo formato acorde con su título de Feira e Festa da Música e das Artes, teniendo en cuenta las medidas de seguridad vigentes. Por ello, la Asociación Cultural Xermolos ha propuesto distintos paisajes del municipio de Guitiriz para celebrar diversas actividades. Esta tarde tendrá lugar, en San Alberte, en el Camiño Norte de Santiago, la presentación del libro de Mero Iglesias No baleiro dunha soidade, un viaje por el Camiño Norte que lleva a Compostela.

También habrá un pequeño concierto a cargo del grupo de gaitas Caivanca. Las actividades son gratuitas.