Detenido un hombre de 41 años como presunto autor de la quema de varios contenedores

O inspector Piñeiro avisa de que serán firmes cos rúidos xerados nos domicilios particulares e tamén cos botellóns

Cada día nas oficinas da Policía Local de Lugo reciben a través do 092 entre 25 e 30 chamadas de urxencia e unha morea de consultas que van dende información sobre o uso das máscaras faciais ata peticións de axuda por chaves perdidas. «Mesmo nos chama xente de fóra que di que aparcou o coche a carón dun muro que rodea a cidade e que agora non o atopa», desvela sorrindo Jesús Piñeiro, o home que tomou o mando dos axentes locais hai pouco máis dun ano e ao que se lle enche o peito de orgullo cada vez que fala do traballo dos seus compañeiros. «É que son excelentes e teñen unha ilusión tremenda», explica.

Seguir leyendo