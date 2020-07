Unha exposición virtual para conmemorar o 133 aniversario do Vello Cárcere

Os veciños poden enviar as súas imaxes ao correo habilitado pola área de Cultura do Concello de Lugo

La Voz de Galicia LA VOZ

LUGO 20/07/2020 15:09 h

A área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua do Concello de Lugo organiza unha exposición virtual nas redes sociais do Vello Cárcere para conmemorar o seu aniversario. Segundo explicou o Tenente de Alcalde, Rubén Arroxo, «buscamos poñer en común a visión que a veciñanza de Lugo ten sobre unha peza da nosa historia como é o Vello Cárcere». O edificio cumpre este mes 133 anos da súa inauguración.

Dende a organización, habilitaron o enderezo de correo electrónico ovellocarcere@gmail.com para que os lugueses acheguen as súas imaxes e participen na iniciativa. A partir do xoves 23, data na que se celebra a inauguración do edificio, que tivo lugar no 1887, as súas redes sociais compartirán coa etiqueta #ExpoVirtualOVelloCárcere as fotografías recibidas.