Publicadas as listas provisionais de admitidos nas escolas infantís de Lugo

LUGO 20/07/2020 19:15 h

O edil de Educación e Difusión do Coñecemento, Felipe Rivas, comunicou a publicación das listaxes provisionais de admitidos nas escolas infantís municipais do Concello de Lugo. Ademais, confirmou que «debido aos protocolos derivados da crise sanitaria, eliminouse unha unidade de 2-3 anos en cada escola» e que se produciron cambios nos horarios para garantir o cumprimento das medidas sanitarias.

As listaxes provisionais, que inclúen a 152 crianzas, poden consultarse nos taboleiros das escolas infantís, no taboleiro do Concello ou nas oficinas da Concellería de Educación. O prazo para presentar alegacións esténdese ata o 3 de agosto mediante calquera tipo de rexistro público.