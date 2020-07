El presidente de la Diputación de Lugo: «Alcoa chuleounos a todos»

0

La Voz de Galicia Lorena García Calvo

Lugo / La Voz 17/07/2020 14:00 h

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, no se anda con paños calientes cuando de Alcoa se trata. «Esta empresa chuleounos a todos, recolleu subvencións e non fixo nin as labores mínimas de mantemento», dijo esta mañana durante un desayuno con los medios en el que hizo balance de su primer año de gestión al frente de la institución provincial.

Tomé se declaró partidario de que las administraciones se involucren en la empresa. «O problema é unha falta de compromiso dunha empresa, así que as posibilidades son que as administracións públicas, o estado e a autonomía, interveñan esa empresa ou entren no seu accionariado. É dicir, se a empresa non entra en razón, actuar», o bien «vendela a algún comprador interesado, que os hai, e máis dun, aína que unhas opcións son máis solventes ca outras». Tomé apuntó además que habría que reclamarle «os millóns que recibiu para emprego e instalacións, e coas que non cumpriu». Añadió además que «a balsa de lodos non lle pode saír gratis».

Sobre la intervención o la compra de acciones de la empresa, recordó que había sido su sugerencia desde el minuto cero del conflicto. «Ou entrar no accionariado ou intervir. Ou que dende estado ou Xunta busquen outros operadores», definió como hojas de ruta.