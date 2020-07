Álvaro Santos: «Eu, cos resultados de Caballero, tería dimitido»

se algo non me sorprende é a falta de autocrítica»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lorena G.C.

Lugo / La Voz 17/07/2020 14:03 h

Un año y un mes después de haber presentado su dimisión como secretario provincial del Partido Socialista -entre duras críticas a Gonzalo Caballero-, el concejal socialista lucense -responsable de medio ambiente y numero dos de Lara Méndez- Álvaro Santos ha vuelto a cargar contra el máximo responsable del PSOE gallego, esta vez, por los resultados de las elecciones autonómicas. «Dimitir é unha cuestión moi subxectiva, pero eu cos seus resultados tería dimitido», aseguró esta mañana al ser preguntado por la cuestión. Declaró que «dáme pena a situación na que se atopa o partido actualmente e espero que atinen na análise que fagan e nas decisións que tomen para afrontar o futuro, para poder ser un partido que realmente ofreza un proxecto á cidadanía galega, a esta comunidade, que o merece»

Santos considera que «a responsabilidade dos resultados creo que está máis definida ca nunca en ningunha organización política. Aquí todo o mundo sabe que decisións se adoptaron, por parte de quen se adoptaron, quen as respaldou e con que fin, e o resultado que produciron», manifestó. «E sobre iso é sobre o que creo que ten que reflexionar o Partido Socialista. Sobre cambios de rumbos aos que se chamaba e que parece que levaron a un rumbo ou a un fin totalmente distinto do que se viaxaba. Decisións moi importantes na configuración dos equipos, das propostas e que levaron a este resultado», argumentó.

El exsecretario provincial dijo que espera que «o partido acerte, e acerte no tempo no que ten que facer a reflexión; que cada quen acerte na asunción das súas responsabiliddades sobre o pasado e sobre o que ten que vir, e acerte sobre todo no enfoque de todos os planos, o político, o programático e do equipo humano que dirixe ao partido». Eso sí, también dejó claro que no le llama la atención el somero análisis hecho por el la formación socialista. «Se algo non me sorprensde é precisamente a falta de autocrítica».

En su repaso a los resultados del pasado domingo, Santos fue más allá y subrayó que «vexo que hai uns resultados en eleccións xerais, uns en municipais e uns en autonómicas. Os das xerais foron fantásticos, os das municipais foron fantásticos, históricos para o PSOE en Galicia, e todos coincidimos en que algo tería que ver todo o mundo que participou». Así mismo, también cargó contra la dirección nacional, a la que ve partícipe de los resultados exitosos y desvinculándose de los que no le fueron tan favorables. «Cal é o elemento diferente nas municipais, nas xerais e nas autonómicas? Pois clarísimo, e é quen se sitúa nos carteis. O atractivo que xera o programa no plano local, no autonómico e no estatal. Por iso digo que os resultados avalíanse en si mesmos», profundizó.

Bajo su punto de vista, el PSdeG «debe facer unha análise non só destas autonómicas, senón unha análise introspectiva moi forte de fortaleza do seu ideario, de definición do seu programa e do plano político no que quere situarse, e a parte diso, dos equipos que van a xestionar o partido durante os próximos tempos de cara a esa consecución de obxectivos».