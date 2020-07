Un paseo pola obra e a vida de Olga Novo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ánxela Jorge Vidal, C.C.

13/07/2020 19:57 h

A Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Lugo e o Centro Autonómico de Formación e Innovación tiñan prevista a realización dun roteiro literario na aldea de Vilarmao tomando a obra e a figura de Olga Novo como guía. A emerxencia sanitaria polo coronavirus impediu a realización da actividade mais, se a situación o permite, esta será reprogramada para o vindeiro curso. Xa no ano 2018, o mesmo itinerario tivo lugar dentro do programa Andainas Outonizas do concello da Pobra do Brollón.

O roteiro ía contar coa participación de docentes de toda Galicia e de alumnos e alumnas da EOI de Lugo que ?a través do departamento de Lingua Galega e o club de lectura da escola? leron parte da produción poética e da serie de artigos O bosque dos cromosomas de Olga Novo. Esta experiencia didáctica non soamente propón dotar de contexto á obra da escritora, senón que amosa o paso do tempo sobre as comunidades rurais e destaca algúns dos compoñentes destas que normalmente son pasados por alto.

A ruta comeza nun punto de Vilarmao onde está o coche en desuso dos veciños da familia da escritora: «O percorrido empeza na aira onde se encontra o Simca 1200 onde eu nacín no 1975. Alí lerei un poema que fai alusión a ese nacemento e ao que implica naquel momento ese coche, que agora semella un fósil». Ademais, dende esa ubicación, Novo conta que se pode ver O Courel e que «case se intúe a poesía de Novoneyra».

Pola columna vertebral

A partir de aí, o percorrido a realizar atravesa toda a aldea en liña recta, semellando o que Novo califica como «unha estrutura de columna vertebral». A dinámica pasa a consistir na autora contando curiosidades ou historias persoais relacionadas con cada casa. Unha das paradas que conta con maior simbolismo é a casa natal da poeta: «É de onde procede toda a miña familia paterna e, entón, hai algúns elementos a partir dos cales explico a miña obra, tamén para min mesma». Entre estes, atópase o tractor do seu pai do ano 1975, que representa todos os cambios dados na sociedade cara a maquinización e, a un tempo, na súa propia familia.

Ao tratarse dun paseo pola aldea na que a escritora desenvolveu gran parte da súa experiencia vital, un dos fins do itinerario é incidir sobre o factor humano e social presente en núcleos rurais como o de Vilarmao. Algunhas das figuras que Olga Novo quere poñer en valor son as de «tantas e tantas mulleres humildes cuxos labores e vidas resultaron invisibles». A autora subliña especialmente todo o legado que algunhas destas mulleres lle deixaron: «Ao carón delas aprendín diferentes cousas da vida moi importantes, quizais moito máis que aquelas que aprendín na escola».

Historias olvidadas

Do mesmo modo, a vida infantil no rural é outro dos perfís que busca destacar: «Os nenos e as nenas realizaban permanentemente tarefas de apoio nos traballos que resultaban esenciais para as comunidades campesiñas». A escritora incide na importancia de contar aquelas historias moitas veces obviadas: «Considero que teñen pasado á historia grandes poderes que nos atenazan máis que outra cousa. Polo contrario, non o fan aquelas persoas que verdadeiramente conforman e manteñen a vida».

A partir destas historias persoais, a autora busca poñer o foco nos cambios que sufriron as relacións entre os veciños do rural que, anteriormente, eran «de carácter familiar nun sentido amplo e profundo». Unha das causas que impulsaron estas e outras mudas ten que ver coa propiedade nos ambientes comunais e é apuntada por Novo: «A propiedade non era tan privada como agora, non había o sentido da intimidade de hoxe en día».