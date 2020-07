Educación achega 1.350.000 euros para a ampliación do Politécnico

0

LUGO 10/07/2020

A Consellería de Educación acaba de comunicar a licitación das obras de ampliación do CIFP Politécnico de Lugo, que contarán cun importe de 1.349.000 euros. O obxectivo é atender as necesidades de espazo que requiren os ciclos de Carpintería impartidos no centro.

O proxecto inclúe a construción dun novo edificio sobre a pista deportiva existente, que permanece en desuso dende que o instituto se converteu en CIFP. Esta nova edificación, que terá unha superficie de máis de 700m², albergará tres talleres, dous porches, un almacén e departamento de profesores.

Está previsto que as obras comecen durante o verán, para posteriormente compatibilizalas co inicio do curso escolar, sempre baixo as máximas medidas de seguridade. O prazo para a execución dos traballos é de 6 meses.