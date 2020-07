«Anhelo» e «Asasinas cívicas» gañan o Findecurta

0

Lugo 09/07/2020 05:31 h

Os novos valores do cine lugués déronse cita no auditorio Gustavo Freire na gala do V Findecurta, un maratón audiovisual impulsado desde o Campus de Lugo. Participaron máis de 70 persoas agrupadas en sete equipos, que concorreron ao certame con outras tantas curtas de novo cuño.

Trala proxección das curtas, ante un auditorio de case 200 persoas, deuse a coñecer o fallo do xurado e do público. Así, Anhelo gañou o premio do xurado, dotado con 500 euros e a proxección na Semana Internacional de Cine de Autor de Lugo. Destacan a idea desta curta, así como a súa dirección e montaxe, a secuencia do reto a reto, a dirección fotográfica e o espazo sonoro no que se desenvolve. O premio do público recaeu en Asasinas cívicas, pola súa idea orixinal, e competirá polo Premio do Público á Mellor Curtametraxe Galega na Semana Internacional de Cine de Autor.

Vista a calidade das propostas presentadas, o xurado tamén acordou conceder dúas mencións especiais ás curtas Tempo relativo (pola montaxe, dirección artística e de fotografía e vestiario) e Entre Lusca e Fusca (destacando a brillante interpretación feita por Lucía Agruñá).