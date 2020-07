Feijoo: «A min non me importa xogarme o futuro político, pero non vou xogar o futuro é a saúde dos galegos»

A min non me importa xogarme o futuro político, pero non vou xogar o futuro é a saúde dos galegos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

Lugo 07/07/2020 22:34 h

Alberto Núñez Feijoo dio esta tarde su mitin central de recta final de campaña en Lugo. Lo hizo en la finca La Fortaleza, en Conturiz, donde había alrededor de medio millar de personas escuchándole, sentadas con la respectiva distancia de seguridad. Hablaron previamente Elena Candia, la cabeza de lista por Lugo, que lo hizo por vía telemática pues el municipio de Mondoñedo, donde vive, está afectado por la limitación de movilidad de cinco días que afecta a los municipios de A Mariña. También habló Ramón Carballo, el número seis de la lista por Lugo y actual líder de la oposición en la ciudad.

Núñez Feijoo no perdió la oportunidad de recordar el problema de Alcoa y dijo: «Veño a pedir o voto no nome é representación dos traballadores de Alcoa porque nunca lles vamos mentir nin fallar». Y con respecto a la seguridad a la hora de votar el próximo domingo, garantizó que se cumplirían todas las normas de seguridad y los comicios no supondrían ningún riesgo: «A min non me importa xogarme o futuro político, pero non vou xogar o futuro é a saúde dos galegos», dijo. Y con respecto a sus competidores en campaña, Feijoo ofreció «seriedad, experiencia y no subasta de consellerías».

Cuestionó que esas fuerzas políticas sepan lo que hay que hacer ante el brote en el norte de Lugo porque no plantean ninguna otra propuesta. Recordó que los electores de A Mariña «tienen derecho al voto salvo los que están infectados», que son los que se comunican en el parte sanitario. «¿Será que nos están tomando el pelo o que piensan que la gente de A Mariña es tonta?», se ha preguntado Feijoo, tras reprochar que planteen que se puede ir a los bares pero no a votar, o que los mayores puedan acudir a las cafeterías pero no a los colegios electorales.

Siguiendo con Alcoa, un tema clave en la campaña, criticó la actitud del Gobierno central ante la situación de la factoría de San Cibrao después que el Gobierno siga sin dar una solución a los trabajos, y la posponga para después de las elecciones. «Esto no es una promesa electoral, es un chantaje».