O Concello de Lugo oferta cursos de comunicación, recursos lúdicos e deseño en 3D

06/07/2020

O Concello de Lugo, a través da concellería de Muller, Igualdade e Xuventude que dirixe Ana Gonzalez Abelleira, impulsará un curso de comunicación, outro de recursos lúdicos e un taller de deseño e impresión baixo o programa +Xti, e subvencionados polo Plan Nacional de Drogas.

O curso de comunicación con éxito: emocións, creatividade e emprendemento, oferta 15 prazas e a inscrición está aberta ata o 17 de xullo ás 14:00 horas. Terá lugar no CEI-NODUS, luns, mércores e xoves, dende o 20 de xullo ao 7 de agosto en horario de 10:00 a 14:00 horas.

O curso de recursos lúdicos para animación está dirixido a mozas e mozos de 18 a 35 anos, conta con 10 prazas e o prazo de inscrición remata o 24 de xullo. Comezará a impartirse o 27 de xullo e rematará o 14 de agsoto. Será de luns a venres, de 10:00 a 14:00 horas, no centro de convivencia Uxío Novoneyra. Neste curso, dun total de 60 horas, tratarse o deseño e programación de actividades lúdicas, dinámicas e xestión de grupos, xogos e cancións, técnicas de globoflexia, maquillaxe de fantasía e malabares e técnicas circenses, explican dende o Concello.

Pola súa banda, o taller de deseño e impresión 3D está pensado para a mocidade entre 18 e 35 anos. Ofértanse 10 prazas, que se cubrirán por rigurosa orde de inscrición. Terán prioridade as persoas empadroadas no Concello de Lugo e a inscrición está aberta ata o 28 de xullo ás 14:00 horas. Impartirarase tamén no CEI-NODUS, do 30 de xullo ao 7 de agosto, das 10:00 ás 14:00 horas.

Todas as actividades son gratuítas, e subvencionadas polo Plan Nacional sobre Drogas. As inscricións, para calquera das tres alternativas, débense realizar no mail maisporti2020@lugo.gal, facendo referencia ao curso, nome e apelidos, DNI e teléfono.