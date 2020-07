Unha investigación do Campus de Lugo, referente mundial

0

LUGO 02/07/2020 09:52 h

Un traballo sobre recubrimentos alimentarios a base de polisacáridos publicado polos investigadores do Campus de Lugo da USC Patricia Cazón e Manuel Vázquez en Food Hydrocolloids convértese no artigo máis citado da principal revista mundial no ámbito da Ciencia e a Tecnoloxía de Alimentos.

O proxecto, que leva por título Películas e recubrimentos a base de polisacáridos para o envasado de alimentos: unha revisión, céntrase no desenvolvemento de polímeros biodegradables e nos seus posibles usos como envases de alimentos. O artigo, escrito pola luguesa Patricia Cazón dentro da súa tese de doutoramento, foi xa citado 233 veces noutras publicacións científicas, o que deixa en evidencia a súa alta repercusión internacional.