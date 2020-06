A Xunta licita mais de 2,4 millóns de euros para obras no IES Sanxillao e Muralla Romana

0

La Voz de Galicia lugo la voz

Lugo 17/06/2020 19:44 h

A Consellería de Educación licita as obras de ampliación dos IES Sanxillao e Muralla Romana que suman un orzamento de mais de 2,4 millóns de euros. O obxectivo é comezar as obras no verán e compatibilizalas co curso escolar. Cun orzamento de preto de dous millóns de euros, a ampliación do IES Sanxillao contempla a creación de novos espazos para os ciclos da familia profesional de Hostalería e Turismo.

Dadas as limitacións actuais de espazo, proxéctase un novo edificio sobre a pista polideportiva de xeito que se mantén o uso da pista e o edificio, dunha única planta, que se conectará co existente no segundo andar.

No caso do IES Muralla Romana, cun orzamento de licitación de mais de medio millón de euros, habilitarase no actual ximnasio un espazo de taller e aulas que lles poida servir aos diferentes ciclos da familia profesional de Peiteado e Estética, así como outros espazos auxiliares como aulas e almacéns.

Para iso illarase a fachada mediante o sistema SATE, abriranse novas fiestras para acadar unha maior iluminación e illarase a cuberta mediante la de roca adherida polo interior. Neste espazo colocaranse luminarias de alta eficiencia enerxética, con reguladores e detectores de presenza nas zonas comúns.