Lugo Monumental anima a los locales del centro a engalanarse en honor al Arde Lucus

Lugo 17/06/2020 19:45 h

La Asociación Lugo Monumental anima a los locales del casco histórico a engalanarse y caracterizarse en honor al Arde Lucus durante los días 26, 27 y 28 de junio.

La Asociación apoya la decisión del Ayuntamiento de suspender la fiesta dadas las circunstancias pero indica que eso no es óbice para que los locales se decoren como si la fiesta se celebrase con normalidad y que tanto clientes como hosteleros y comerciantes se caractericen. «Todos estamos deseando volver a la situación habitual, pero tenemos que asumir que por el momento no es posible. Sin embargo, sí podemos hacer guiños a esa ansiada normalidad, y uno de ellos es tener presente la gran fiesta del comienzo del verano de Galicia, que es sin duda el Arde de Lucus», indican desde la Asociación, que insisten en que esta iniciativa no es un llamamiento a la imprudencia. «Tenemos que evitar a toda costa situaciones de riesgo como que el público no use mascarillas, por lo que se recomienda seguir con la habitual prohibición de acceder a los locales a quienes no la lleven puesta, así como otras prácticas de prevención como usar geles desinfectantes y demás, todo ellos compatible con la indumentaria», concluyen desde el colectivo.