O PP critica que os desbroces no rural se retrasen ata xullo

Lugo 14/06/2020 14:11 h

O PP lamentou que este ano os desbroces na zona rural se retrasen ata polo menos finais do mes de xullo. Xustifican esta afirmación nos propios prazos administrativos dos pregos de contratación que sacou o goberno de Lugo para levar a cabo esta tarefa e apuntan a que «ata o 29 de xuño non conclúe o periodo habilitado para presentar ofertas».

López asegura que esta demora para desbrozar na zona rural non ten xustificación xa que «sacar uns pregos é un traballo administrativo mecánico» indicando que o que ocorreu foi «que o goberno local non mira cara os veciños e veciñas do rural».

Risco de incendio

O edil do PP Manuel López asegurou que «cando o goberno local se poña a desbrozar as franxas laterais de pistas e camiños da zona rural estaremos en plena época estival e de alto risco de incendio xa que a maleza e os matogueiros estarán secos co conseguinte perigo».

O concelleiro do PP tamén indicou que «a inseguridade vial é outra das consecuencias da maleza que invade as cunetas» xa que «supón un perigro para os conductores aos que lles é imposible saber a profundidade das beiravías e, por outro lado, obriga aos veciños que van a pé a circular case un metro dentro da calzada, co conseguinte risco que supón para a súa integridade física».

Manuel López insistiu «na imprudencia deste bigoberno e na súa despreocupación á hora de previr incendios» lembrando como «perderon xa, en dúas ocasións e, nos dous últimos anos, a oportunidade que lles brindou a Xunta para manter en bo estado de limpeza as vías da zona rural contratando dúas brigadas financiadas polo goberno autonómico».