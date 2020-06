Castelao terá unha escultura na Rúa da Raíña

0

lugo 10/06/2020 12:46 h

O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, informou de que a xunta de goberno do Concello de Lugo do día de hoxe aprobou iniciar o procedemento de compra dunha estatua coa que se prentende render homenaxe á figura de Castelao no 100 aniversario da revista Nós. Segundo indicou Rubén Arroxo, «con esta actuación queremos saldar unha débeda histórica que o Concello de Lugo ten coa figura de Castelao». «Lugo é aínda non conta cunha figura adicada a unha das persoas máis importantes da historia e da cultura de Galiza», afirmou Rubén Arroxo.

A estatua de Castelao colocarase na Rúa da Raíña, en fronte do Hotel Méndez Núñez. Rubén Arroxo informou de que a localización escolleuse debido a que «se trata do lugar onde se realizou a cea posterior á I Asemblea Nacionalista de Lugo de 1918, na que Castelao estivo presente».

Rubén Arroxo vinculou esta actuación ás xa levadas a cabo polas distintas áreas do goberno municipal, como a restauración das figuras dos escritores e escritoras do centro da cidade ou o traslado do busto de Xoán Montes á Praza Maior, «á acción global do goberno municipal para revitalizar a estética da cidade e encher Lugo de Cultura».