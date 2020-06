La federación vecinal propone medidas para el control de los perros en Lugo

0

05/06/2020 12:21 h

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Lugo muestra su preocupación «ante las múltiples quejas recibidas y el malestar de un importante número de vecinos de distintas zonas de la ciudad, por la presencia de excrementos de perros en las aceras, parques o espacios verdes de uso público y el incivismo de una minoría de propietarios, ya que la gran mayoría cumple con la reglamentación actual y merecen todos nuestros respetos».

Por este motivo, solicitan al Concello de Lugo que tome una serie de medidas para mejorar la imagen, la salubridad y la seguridad de las calles lucenses. Piden un mayor control de defecaciones de los perros no recogidas («habrá que controlar quien maneja el animal y no lleva una bolsa de recogida e incluso una botella de agua para recoger y limpiar las zonas donde el animal llevo a cabo la deposición, e introducir esta en una papelera». La federación pone el ejemplo del Concello de Pontevedra, que sancionará de 100 a 500 € a quien no recoja los excrementos de sus perros de la vía o espacios públicos y no respete así la Ley 4/17 de Protección y Bienestar de Animales de compañía.

Otro aspecto que destacan es que creen conveniente que los perros no accedan a la Muralla (al tratarse esta de un Monumento Patrimonio de la Humanidad). «Solicitamos la prohibición porque entendemos que la Muralla está a veces llena de deposiciones de perros, porque algunos propietarios no tienen consideración a la hora de recoger estas»

La federación vecinal también pide que se sancione a los propietarios de perros que no llevan bozal a pesar de ser requerido, especialmente si es una raza potencialmente peligrosa.

También, y haciéndose eco de quejas, especialmente de personas mayores, quieren que «se limite la extensión en la vía y espacios públicos de las correas extensivas a un máximo de 2 metros». Además, quieren que se recojan los perros que caminen sueltos y si van acompañados de sus propietarios se sancione a estos por incumplimiento legal, «ya que no deben de andar sueltos en ningún espacio».

La federación vecinal además reclama que «se hagan campañas para el control periódico del registro de perros ante los entes de gestión del Concello de Lugo y Sanidad Animal y que este incluya datos como ADN, microchips, seguro y cartilla de vacunas. Al tiempo, se avance en la gestión de propietarios mediante ADN, para conocer quién no ha recogido las heces e incumple las ordenanzas».

Zonas públicas

En el ámbito del espacio público, las asociaciones vecinales quieren que se señalice de forma clara y adecuada la prohibición de uso por perros, de parques y zonas verdes de la ciudad, que pueda ser compartidas por niños. Además, indican que «creemos conveniente que los perros circulen por la acera por el lado de la calle, para evitar que orinen en fachadas o puertas».

Un aspecto polémico y que ya aplican algunos ayuntamientos de España es el del pago de impuestos. «Entendemos también que debe de existir un impuesto de tenencia y cubra los daños en fachadas y que alguien se encargue de adecentar o reparar los daños». La federación vecinal de Lugo señala que «queremos dejar muy claro, que no tenemos nada en contra de la mayor parte de los propietarios, pero si estamos en contra del incivismo de esos pocos que no respetan a los demás».

Para finalizar, reclaman a las autoridades competentes y de la Policía Local, «una mayor vigilancia y control del incivismo de unos pocos y lograr así una actitud más responsable con sus conciudadanos y se apliquen sanciones a aquellos que no cumplan la normativa».