El Concello de Lugo agilizará licencias urbanísticas con la plataforma del COAG

lugo 02/06/2020 13:59 h

Agilizar los trámites de las licencias urbanísticas para dar rapidez a las obras es el objetivo del acuerdo que este mediodía firmaron en el Concello de Lugo su alcaldesa, Lara Méndez, y el Colexio de Arquitectos de Galicia, representado por su decana, Elena Ampudia. Este convenio permite al Concello que descargue la documentación técnica de los solicitantes a través de la plataforma digital del COAG.

El convenio, que tendrá la vigencia de un año, «suporá una minoración de custes económicos e de cargas administrativas para as persoas tanto físicas como xurídicas solicitantes xa que non terán que achegar nin incorporar nas peticións de licencias documentación que xa estea visada polo COAG, ademais de reducir tamén a carga do traballo do rexistro presencial do Concello e na área Urbanística».

La regidora socialistas destacó que con este acurdo «podemos mellorar os servizos que se ofrecen a cidadanía, xa quwew permitirá axilizar a xestión do 95 % dos procedementos urbanísticos que requiren visado e son tramitados polo Concello e, ademais, conlevará beneficios aparellados como os medioambientais e a transparencia na xestión, que son claves tamén no noso modelo de cidade». El sistema ofrecerá validez legal a la documentación que se incorpora en los expedientes administrativos, y certificará la seguridad jurídica de todos los actos administrativos.

En la firma del acuerdo, en el que también estuvieron el concejal de Urbanismo Sostible, Miguel Couto, así como la presidenta de la Delegación de Lugo del COAG, Carmen Figueiras, Ampudia y la propia Figueras explicaron «que o uso da plataforma colexial, como gran contedor de documentación, garante a implantación e desenvolvemento da tramitación telemática nas administracións de maneira eficiente con independencia do grao de desenvolvemento tecnolóxico do administrado».

El convenio también permitirá la normalización de la documentación técnica y administrativa de carácter general. Esta documentación, tramitada en el Concello de Lugo, se hallará tipificada, estructurada y firmada conforme al modelo normalizado que el Colexio de Arquitectos se encarga de tener actualizado según las disposiciones legales vigentes.

Además, el procedimiento de tramitación colegial incluye las verificaciones de los técnicos firmantes, «polo que se evitará a solicitude e xestión de documentación adicional para a súa verificación por parte do Concello de Lugo»

Así mismo, se habilitará un mecanismo telemático que permitirá al Concello de Lugo, con la conformidad del solicitante de la licencia urbanística o tramitación urbanística, así como de los técnicos redactores del trabajo profesional vinculado, obtener en formato electrónico una copia de la documentación técnica y administrativa tramitada en el Colexio de Arquitectos. Así, explicaron, «eximirase aos solicitantes da licenza urbanística ou tramitación urbanística da obriga de achegar dita documentación en papel ou dixital aos diferentes departamentos administrativos do Concello de Lugo»