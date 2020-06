La vieja depuradora de Lugo, totalmente desvalijada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 01/06/2020 14:00 h

La vieja depuradora de Lugo, ubicada en Nadela, sigue en su fase de abandono total. Desde el grupo municipal del PP señalan que la puerta de acceso apareció forzada y abierta: «Hai libre acceso a saqueadores ou persoas que fan dentro reunións clandestinas», señala el viceportavoz popular, Antonio Ameijide, que junto con el edil Rafael Prados comprobaron «o mal estado no que están estes edificios aos que se pode entrar sen ningún tipo de control” advertindo do grave risco que supón poder acceder ás instalacións onde hai, pozas e balsas de varios metros de profundidade e edificios moi deteriorados».

Ameijide explicó que hace más de nueve años que se inauguró la nueva EDAR, «quedando a vella en óptimas condicións e en perfecto funcionamento, pero a medida que pasou o tempo, e dado que o Concello abandonou as instalacións e non lles deu un uso degradáronse por completo: desapareceu do seu interior o material de pezas de repostos, roubaron cobre, motores, fiestras e portas, un material valorado en centos de euros e tamén hai pintadas por todos os sitios …»

Los populares insistieron en la necesidad de hacer un programa para darle un segundo uso a este inmueble industrial vacío. Y en el caso de que no se encuentre, incluso valorar su demolición para evitar problemas de seguridad. En enero del 2017 señalan que consiguieron la unanimidad del pleno para planificar una segunda vida del edificio y cuantificar el gasto corriente que supondría darle una nueva utilidad. Ameijide lamentaba que «os socialistas nunca fixeron nin se interesaron por nada, deixaron abandonar propiedades como esta, ou outras como a fábrica da luz, matadoiro municipal, os depósitos de Frigsa e Piringalla, a paxareira do Parque Rosalía ou as construcións do Campo da Feira de Nadela, entre outras».

Los populares quieren conocer el estado real de la colección de inmuebles sin utilidad que tiene el Concello de Lugo y proponen una visita a los inmuebles abandonados para comprobar «in situ» cómo están ya que «queremos coñecer ata que punto chegaron os saqueos e os danos de este patrimonio municipal estimado nuns 12 millóns de euros».