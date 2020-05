Lugo, capital do mundo novo

0

La Voz de Galicia Guido Álvarez

31/05/2020 12:27 h

Dous meses e medio de histórico confinamento serviron para moitas meditacións, e no caso de Lugo tamén para apuntalar vellas ideas pendentes. Neste século XXI quedaban poucos que non visualizasen con entusiasmo unha continuación das peonalizacións da cidade: agora, con eses conos e sinais de prohibido o paso, vemos ilusionados que ese soño pode facerse realidade antes do previsto.

A Muralla e a súa contorna, o bimilenario barrio de Recatelo, a rúa Mallorca e ángulos de Augas Férreas están a ser un tímido pero revolucionario avance e proba do mellor que pode ser Lugo se aposta polo que a fai única e diferente no mundo: unha cidade “à taille humaine” como dirían os franceses, cun patrimonio histórico inédito a nivel mundial, e cunha conexión co mundo rural que nestes tempos é motivo de envexa.

Decatáronse as administracións nos últimos anos, e sobre todo neste 2020, do valor dos barrios rurais de Lugo e do agochado patrimonio da cidade que aínda queda por destapar e poñer en valor: O Carme é xa —aínda que falta moito por facer— o referente que todos agardabamos, e nestes tempos de pandemia global semella que pode converterse nun verdadeiro paradigma para o novo mundo: vida sostible nas urbes.

Falando nas redes sobre o futuro xurdía unha vez o modelo de varias cidades escocesas como exemplo de zonas monumentais rodeadas dun intenso verde. Ese espello non tan distante para a Muralla, A Tinería, O Carme, A Ponte, ou Recatelo, semella a posible guinda —superando á peonalización gris— para un Lugo que ben podería aspirar, á capitalidade verde europea. Diría máis: á capitalidade do novo mundo