DJ Marcos Peón: «Fixen máis de 60 sesións en liña no confinamento»

La Voz de Galicia Laura López

La Voz / Lugo 29/05/2020 17:15 h

Marcos Peón (Vilalba, 1980) leva detrás dunha mesa de mesturas desde moi novo. A súa ampla experiencia en discotecas de prestixio e por salas de medio mundo levouno a converterse nunha referencia no panorama musical nacional. O estado de alarma non o freou, e desde o confinamento seguiu ofrecendo a mellor música e sesións electrónicas, house e remember para facer bailar ao público a través das redes.

-Que actividades estivo realizando durante o confinamento?

-O primeiro que fixen, xunto a DJ Frisco, foi rematar o single que estabamos preparando, I’ve got to shake it. Nel tamén participa a vocalista ucraniana Stacie. Despois xa comezamos cos directos a través de Facebook.

-Que tipo de sesións organizaron en redes?

-Fixemos festas propias, outras con Fernandisco (as Star People, by Fernandisco)... E con DJ Frisco tiñamos varias actuacións por toda Galicia, que as substituímos por outras en liña. Tamén son DJ residente en Hermo, e fixen sesións tamén aí... Ademais dun programa especial con vídeos que nos enviaba a xente. Por outra banda, fixen o primeiro tributo on-line á Discoteca Troco, en directo desde YouTube, que foi todo un éxito, con case 500 persoas. Pinchei temas da época para recuperar a esencia de Troco. Tamén guiei a Festa da Xuventude «en pantuflas», que organizou o Concello de Lugo.

-Cantas sesións leva feito en liña?

-Fixen máis de sesenta actuacións en liña durante o confinamento, unha ao día e houbo xornadas de dúas... Desde que se empezaron a permitir os paseos, xa foron a menos.

-Que tal foi a acollida destas sesións?

-Foi tremendo, á xente encantoulle. E a min tamén, así que probablemente seguiremos facendo este tipo de sesións puntualmente.

-Foi difícil traballar deste xeito?

-Foi unha situación estraña ao principio, pero despois vaste enganchando. Ademais, os directos permiten que a xente vaia deixando os seus comentarios, e vas vendo as súas impresións e sentes que están aí. É comparable á radio. Por iso digo que repetiremos, aínda sen confinamento.

-A quen van dirixidas estas sesións?

-A xente de todas as idades, que mesmo crearon un grupo de seguidores, o «grupo das oito» lle chamaban.

-Que tipo de música ofrecen?

-Fundamentalmente, sons electrónicos, pero hai de todo, agás reguetón. Tamén pincho house. Pero o que máis queren en Galicia é remember, o público está sempre agardando esa parte.

-Cando volverán as sesións presenciais?

-Temos algunha data para finais de xuño, pero non hai nada seguro aínda. Antes do estado de alarma tiñamos unha por semana e quedara todo cancelado. En calquera caso, tiñamos tamén datas no Reino Unido e en Portugal, por exemplo, pero saír de España vai ser complicado. Tamén firmamos o contrato do novo single, con Devuu Records, do Reino Unido, e estamos esperando datas de saída. É música de tipo funky-house. Tamén estou traballando no seguinte disco con DJ Frisco.

