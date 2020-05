El PP pide «máis cabeza e menos titulares» sobre la peatonalización en Lugo

0

lugo 29/05/2020 12:34 h

El concejal del PP de Lugo Antonio Ameijide insta a Lara Méndez y a Rubén Arroxo «a que deixen a un lado a pelexa diaria polo titular, unha loita para posicionarse como o verdadeiro alcalde da cidade que está a facer dano a moitas empresas da cidade».

Ameijide se refiere a las «peonalizacións en masa que tanto Lara Méndez como Rubén Arroxo están a anunciar por toda a cidade, algo que debe facerse con estudos previos para ver que zonas da cidade son as que presentan mellores características para poder destinarse como espazos para as persoas, buscando sempre alternativas que garantan a mobilidade e o acceso e futuro dos negocios».

El concejal popular pone como ejemplo la peatonalización de la Rúa Mallorca, «unha rúa na que hai varios establecementos de hostalería, pero tamén outro tipo de negocios que se viron afectados pola peonalización desta rúa». El popular explica que «estamos de acordo en que se permita a peonalización temporal desta e outras rúas para axudar aos negocios de hostalería a recuperarse do duro golpe que supuxo a alerta sanitaria derivada polo Covid-19, pero non é menos certo que, por exemplo, nesta rúa hai outro tipo de negocios aos que afectou negativamente a peonalización da rúa».

Ameijide habla de negocios relacionados con la electricidad, venta de electrodomésticos, venta de pintura o la oficina de Correos. «Estes establecementos viron como os seus clientes xa non poden acceder nos seus vehículos para poder cargar as mercancías que distribúen estes establecementos, ou mesmo un particular non pode achegarse no seu vehículo particular para depositar ou recoller paquetes de grandes dimensións da oficina de Correos».

Por ello, el concejal popular pide que este tipo de actuaciones «se fagan con cabeza e nunca por unha teima persoal, xa que os danos colaterais poden prexudicar a moitos pequenos empresarios e autónomos. Non queremos recordar o que pasou coa peonalización da Praza da Milagrosa, unha obra feita pola teima da alcaldesa, e que tivo como consecuencia que pecharan ata cinco negocios da zona. Este tipo de actuacións hai que planificalas e facer todos os estudos previos para estudar o impacto que poden ter no entorno», explica.