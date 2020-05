A nova RPT do Concello de Lugo entra en vigor o 1 de xuño

0

Lugo 27/05/2020 18:22 h

O Concello de Lugo contará a partir do vindeiro luns, 1 de xuño, cunha nova Relación de Postos de Traballo (RPT) «como paso imprescindible para acometer a modernización da institución local, dentro da segunda gran transformación da administración iniciada co mandato de Lara Méndez», sinalaron desde o goberno local, que agarda que nesa data poida entrar en vigor o documento, a primeira ordenación do persoal municipal que se materializa en 14 anos, «e coa que o goberno de Lara Méndez pretende corrixir as deficiencias detectadas nos últimos meses pola Intervención Municipal en materia de recursos humanos».

Logo de que a principios de decembro a RPT fora aprobada en Mesa de Negociación pola unanimidade dos sindicatos e de que concluíra o período de reclamacións, no que se presentaron 158 alegacións - o 95 % reivindicando unha subida salarial - das que máis dun terzo foron parcial ou totalmente estimadas, esta mañá de mércores a Xunta de Goberno Local ratificaba o texto.

A rexedora subliña a súa transcendencia en tanto permitirá regularizar a situación laboral das e dos traballadores do Concello. «Dende o primeiro momento sinalamos que o obxectivo fundamental desta RPT non era outro que o de crear unha estrutura organizativa ordenada, xerarquizada, áxil e eficaz. Así pois, procedeuse a realizar unha valoración individualizada de cada un dos postos que contempla, tendo en conta a necesidade legal de corrixir as anomalías descubertas nas nóminas dalgúns empregados, derivadas da ausencia dunha política retributiva común», lembrou.

Á súa vez, a alcaldesa destacou que esta nova planificación propiciará o aumento da polivalencia do persoal, que poderá ocupar diferentes postos de traballo ao tempo que se incrementa a súa produtividade. «Igualmente, tivéronse en conta outras consideracións relacionadas coa aplicación da administración electrónica, circunstancia que esixe dunha modernización e dun novo contexto laboral, ademais de establecer criterios comúns á hora de cobrar o mesmo onde hai igualdade de responsabilidades».

Pola súa banda, a concelleira de Gobernanza, Paula Alvarellos engadiu que se trata do «punto de partida», do instrumento técnico imprescindible para poder organizar o cadro de persoal da institución mais, sinalou, que «lonxe de ser unha ferramenta pechada, se trata dun mecanismo vivo e permeable que se irá perfeccionando e pulindo conforme as necesidades que se aprecien pero sempre atendendo ao criterio de que unha maior eficiencia interna redundará nunha mellor atención cidadá».