A Xunta pide ao Concello de Sarria que faga a obra en Diego Pazos

Lugo 26/05/2020 19:24 h

A Delegación territorial da Xunta en Lugo lamenta que a renuncia do Concello de Sarria a levar a cabo a remodelación integral da rúa Diego Pazos supoña condenar á veciñanza e comerciantes desta céntrica zona a convivir indefinidamente cos problemas que presenta esta vía.

Neste senso, o Goberno Galego insiste na necesidade de que o Goberno local realice as obras neste espazo tal e como se comprometeu a facer no seu día.

Desde o Executivo Galego lembran que as múltiples deficiencias que presenta esta rúa levaron no seu día ao Concello a rescindir o contrato coa empresa que realizou a obra orixinal e insisten en que, actualmente, estes problemas non están resoltos. «Apréciase unha incorrecta nivelación das beirarrúas, que provoca que a auga se desvíe directamente para as casas e outras importantes deficiencias nos bordos e no propio pavimento, repleto de fochanca», enumeran desde a Delegación territorial.

A Xunta de Galicia aclara que lle corresponde ao Concello completar esta obra executada e non rematada. Insiste en que desde febreiro de 2019 conta coa autorización autonómica para executar estes traballos. O Goberno Galego incluso prestou asistencia técnica ao Concello achegando unha serie de recomendacións para solucionar os problemas detectados, pero o proxecto desta obra, a pesar de estar redactado, nunca se executou por parte da administración local.