Intercambio solidario a golpe de clic

La Voz de Galicia lucía rodríguez peña

lugo / la voz 22/05/2020 08:57 h

Antes de tirar lo que sea, piensa si podría serle útil a alguien y si la respuesta es sí, dónalo. Así nació la página de Facebook No lo tiro, te lo dono, creada en Lugo por Sara Varela y Verónica Cambón y que ahora, después de cinco años de intercambios online, ayuda a decenas de personas a acceder a lo más básico. El confinamiento ha agudizado las carencias de los que las suplían con dificultad, así que estos días han puesto en marcha una mesa solidaria de alimentos en su local de la calle río Ser.

«Sempre recolliamos todo tipo de doazóns en bo estado, incluíndo alimentos non perecedoiros. Como estamos recibindo máis demanda de alimentos, o xoves pasado iniciamos unha mesa solidaria», explica Cambón.

En su idea original, la página de Facebook nació para facilitar el contacto entre particulares interesados en un intercambio. Pero ante la magnitud del grupo, las donaciones y las demandas, hace tres años decidieron abrir un local en la calle Río Ser para optimizar la gestión de los trueques. Ese espacio se ha convertido estos días en un refugio donde buscar ayuda. Unas cien familias se acercan a él cada semana.

«Case repartimos máis que doazóns chegaron, pero estamos empezando e a xente ten que coñecer a iniciativa», señala Cambón, sorprendida por la gravedad de algunas situaciones personales «ao bordo da desesperación».

Intentarán aportar parte de la solución cada jueves, cuando abran su local de nueve de la mañana a dos de la tarde. De nueve a diez, para recibir las donaciones, y de diez a dos para organizar el reparto.

Quienes puedan donar algo, están invitados a acercarse hasta allí y dejar productos no perecederos para que otros puedan pasar a recogerlos.

Diversidad

Pero más allá de la mesa solidaria de alimentos, las necesidades son diversas. Por ejemplo, estos días han intentado reunir un lote de ropa que pueda servirle a un niño de 12 años. Llegó desde su país justo antes de la declaración del estado de alarma para reencontrarse aquí con sus padres, ambos desempleados.

Todas las donaciones son fotografiadas y las imágenes publicadas en la página de Facebook para que los donantes comprueben que lo que han entregado ha pasado a formar parte de la rueda de intercambio. «Somos transparentes, a xente pode estar segura de que o que da vai destinado a un bo fin», afirma Cambón.

Siempre se han sentido respaldadas por las personas que participan en el grupo y ahora, con las dificultades añadidas por la crisis sanitaria, también.

«Temos unha colaboradora que está a facer máscaras caseiras, de tea, de varios usos. Pide un euro por cada máscara para que nós logo usemos eses cartos en alimentos para a nosa mesa solidaria», explica una de las fundadoras de No lo tiro, te lo dono.

El alquiler del local donde ordenan lo que reciben también se paga euro a euro con la ayuda de los que pasan por allí. Así abonan además el agua y la luz.

Ellas, al igual que los comerciantes, también se vieron afectadas por el parón que impuso el estado de alarma: «Cerramos dous meses nos que os gastos non pararon e non tiñamos como afrontar economicamente a compra de alimentos para certas familias que nolo solicitaban, así que agradecemos moito a proposta desta colaboradora».

Cambón insiste en la necesidad de llamar a lo que hacen intercambio y no caridad. «Eu mesma pido cousas para a miña pequena, porque por unha banda contribúo co medio ambiente, e pola outra tamén doamos as nosas cousas. Pero hai xente á que lle dá reparo pedir, por iso intentamos que se sintan o máis cómodos posible», concluye.

