Confederación y Concello ampliarán el río Rato en Paradai

La Voz de Galicia

18/05/2020 19:00 h

Después de 21 años del inicio del conocido como Plan Paradai, ayer se dio un nuevo paso para desastascar una obra demandada por los vecinos de la zona este de la ciudad. La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, firmaron este mediodía un protocolo que permitirá que se pueda avanzar cara su finalización 21 años después de que el Concello y la Xunta de Galicia firmasen en 1999 el convenio con el fin de unir los barrios de Paradai y As Gándaras, separados por la vía del tren y por el río Rato.

Con la firma de ayer, Concello y Confederación Hidrográfica acuerdan invertir 650.000 euros en una actuación que reducirá el riesgo de inundación del río Rato en situación límite en el entorno de la glorieta de la Rúa de Serra de Meira. De esta manera, se da una solución a los problemas de la rotonda que une Serra de Meira con el vial del puente de Paradai, obra que fue ejecutada en el 2015 por la Xunta. Estas obras se realizaron sin autorización de la Confederación, que paralizó por no ser legalizable.

«Esta execución alterou o comportamento e a extensión da chaira de inundación do río nas zonas adxacentes á glorieta, provocando, mesmo para a avenida de 10 anos de período de retorno, un maior risco de inundación das vivendas alí existentes con respecto á situación anterior», señalan ambas administraciones.

«É necesario dar pasos para impulsar o desenvolvemento urbanístico de Paradai porque Lugo non se pode permitir non evolucionar como a cidade verde, sostible e ven comunicada que estamos a proxectar», señaló la regidora de Lugo, que sostuvo que «aínda que o desbloqueo de hoxe é unha boa nova non deixa de ter un sabor agridoce xa que estamos a falar dun Plan que se deseñou xa no século pasado e no que cada ano a Xunta anunciaba nos seus orzamentos 450.000 euros para o seu remate, pero que nunca se executaban».

Para poder solucionar el problema de la rotonda, Confederación y Concello cofinanciarán este proyecto, en el que la Administración local aportará el 25 % y el organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el 75 % restante.

Por su parte, José Antonio Quiroga avanzó que tras la firma del protocolo ambas administraciones se volverán a juntar en tres meses como máximo para la firma del convenio ya con los detalles concretos del proyecto. La obra implicará actuar en el río Rato, tanto aguas arribas como aguas abajo. Se ensanchará su cauce para evitar las inundaciones y además se harán trabajos de acondicionamiento de zona verde. «A Xunta xa non terá máis escusas para non finalizar o Plan Paradai», advirtió la regidora socialista a preguntas de los periodistas.

La Xunta, que lleva años programando las mismas cantidades en los presupuestos autonómicos, siempre achacó al Concello y a la Confederación que no desbloqueasen el problema del cauce del río.

Críticas desde la Xunta

Desde la Delegación territorial da Xunta en Lugo apuntaron esta tarde «que o Concello de Lugo e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) anuncien a sinatura dun protocolo o único que fai é demorar en anos a resolución e desbloqueo do Plan Paradai, que leva anos paralizado pola falta de entendemento entre Concello e Goberno central».

Desde la Xunta insisten en que «o protocolo anunciado polo Goberno local e a CHMS non resolve o problema e vén demostrar que era certo o que sempre defendeu a Xunta: que era a falta de entendemento entre ambas as administracións ?local e central- sobre o PXOM o que impide que se teña avanzado máis neste proxecto». El gobierno gallego indica que si tienen los deberes hechos: «Dispoñemos non só do proxecto técnico aprobado da obra da Serra de Meira, senón que incluso os orzamentos da Xunta para o ano en curso inclúen unha partida orzamentaria de 450.000 euros para executar esta actuación».

El Gobierno recordó que la rotonda de Paradai era ilegal

El Gobierno respondió hace tres años a una pregunta de la diputada del PSOE por Lugo, Margarita Pérez, que la rotonda de Paradai seguía siendo ilegal. «La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil considera que la rotonda de Paradai, en Lugo, no reúne los requisitos necesarios por no haberse realizado todos los trámites precisos y también cuestiona la reforma de la calle Serra de Meira», señala el Gobierno.

Recuerda que el 29 de mayo del 2015, la Hidrográfica acordó la incoación de un expediente sancionador contra el Concello, la Consellería de Medio Ambiente y la UTE que construyó la obra por «ocupación, sin concesión ni autorización administrativa de este organismo de cuenca, del cauce del río Rato, consistente en la ejecución de un vial sobre el cauce causando daños al dominio público hidráulico y zona de policía de cauce». El 23 de mayo del 2016 tuvo lugar la resolución del expediente sancionador por la que se acordó eximir de responsabilidad a la UTE e imponer al Concello de Lugo y a la Consellería de Medio Ambiente una multa por una cuantía de 32.560,65 euros así como requerir a ambas administraciones a que en el plazo de 15 días demuela las obras realizadas.

Para proceder a la autorización y legalización de las obras, señala el Gobierno, «es preciso que se tramite un expediente de autorización, justificando que las obras efectuadas no incrementan la inundabilidad de la zona y riesgo a terceros».