Premios con produtos dos mercados de Lugo

0

La Voz de Galicia la voz

lugo 15/05/2020 13:20 h

Esta mañá foi a entrega na sede de Radiovoz Lugo, dentro do espacio Voces de Lugo, do primeiro sorteo dun lote de produtos do Mercado Municipal e a Praza de Abastos, co patrocinio da área de Participación e Servizos para a Veciñanza. Na foto pódese ver ao agraciado, Eduardo Carreira; así como a edil, Cristina López; e Félix Jorquera e Dani Portela, de Radiovoz Lugo.