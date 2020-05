A Rede reivindica a inclusión na festa dos museos

0

La Voz de Galicia Laura López

La Voz / Lugo 12/05/2020 13:21 h

Os museos afrontan a súa gran festa, o Día Internacional dos Museos, que se celebrará o próximo día 18, en plena pandemia, coa mirada posta na futura reapertura, no novo escenario que se presenta e na inclusión. Este último aspecto é algo que reivindican desde a Rede Museística Provincial de Lugo: que os museos non deben esquecer a súa labor de servizo á sociedade e de procura da igualdade, a diversidade e a inclusión, tres aspectos aínda máis vulnerables se cabe nestes novos tempos.

Precisamente o lema escollido para este ano é «Museos pola igualdade: diversidade e inclusión». A Rede Museística da Deputación acaba de comezar os seus actos de celebración desta data cun obxectivo básico: «Converter os museos nun punto de encontro para as culturas en diálogo, para celebrar a igualdade, a diversidade e a inclusión de perspectivas que conforman as comunidades e o persoal dos propios museos, así como promover ferramentas para identificar e superar os prexuízos no que os museos amosan e nas historias que contan». Desde a Rede explican que a crise do covid-19 obrigou a organizar unha programación virtual, pero iso «non nos debe impedir poñernos a pensar un futuro normalizado diferente, tanto para os museos como para a sociedade en xeral. Este DIM2020 é diferente. Aproveitémolo para imaxinar un futuro máis igualitario, diverso e inclusivo», recordan.

Parladoiro internacional

A programación deu comezo onte pola tarde cun parlado virtual sobre Museos pola Igualdade, a Diversidade e a Inclusión en Tempos de Incertidume. Nel abordáronse cuestións como garantir a igualdade, inclusión e diversidade nestes novos tempos. «É lóxico que neste tempo de incerteza en curso, os museos teñan que seguir unha liña coidadosamente equilibrada pensando, primeiro, na seguridade pública antes de volver dar paso a todo o demais. Mais, indubidablemente, estas institucións non poden deixar atrás os seus principios básicos: estar ao servizo da sociedade procurando a igualdade, a inclusión e a diversidade», explican desde a Rede. No parladoiro participaron Maite Ferreiro, vicepresidenta da Deputación; Teresa Reyes, presidenta ICOM España; María del Mar Gaita, Museu Krekovic, Cultura, Patrimoni i Esports Consell de Mallorca; Carme Berges, Museo Comarcal de Cervera, Grup de Trevall Museus i Gènere; Oliva Cachafeiro, Museo de Arte Africano Arellano Alonso; Mercedes Mingote, Museos Principado de Asturias; Margarida Freire, Direçao Intermédia 3o grau, Torres Novas; Liliane Cuesta, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martì; Patricia Torres, Museo Nacional de Arte de Mexico; Carola Casal, museóloga, conservadora, xestora cultural, Rede de Estudos Medievais da USC; Maria Cacheda, Monuments i Jaciments de la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural; Cristina Alonso, Cogami Lugo; Mónica Álvarez, ACADAR Asociación Mulleres con Discapacidade de Galicia; Claudia Torner García, Programa Apropa Cultura; Ángeles Miguelez, Rede Museística Provincial de Lugo; coa coordinación de Encarna Lago, xerente da Rede Museística Provincial.

As actividades desta programación cultural continuarán hoxe e seguirán o seguinte calendario:

· Conversas diversas pola Igualdade, Diversidade e Inclusión nos Museos en tempo de Confinamento. Trátase de visitas breves dialogadas na Rede. Días 13, 15, 16 e 17, ás 19.00 horas.

«Playlist» do confinamento

· Son da Arte Eu... Ti... Elas... Son Delas. Baséase en que as obras de arte «agochan sons e tamén silencios, poden espertar na nosa consciencia melodías esquecidas ou recordarnos cancións que ilustran experiencias vividas». De aí que a música será a ferramenta para reivindicar a igualdade e servirá para poñerlle banda sonora a obras de mulleres artistas vencelladas á Rede Museística. Levarase a cabo en grupo, traballando coas artistas de diversos proxectos da Rede. Cada obra de arte será interpretada en clave sonora polas participantes e irase asociando a cancións da súa memoria que aporten valor e significados diversos ás obras escollidas.

Nas redes sociais da Rede e dos museos integrados ‘colgaranse’ obras e proxectos de forma diaria e pedirase ao público que asocien unha canción ou son que lles evoque a peza. Durante ese tempo, irase creando unha playlist do confinamento, que será o reflexo de múltiples olladas e de realidades diversas. Comeza hoxe, mércores 13, e prolongarase ata o 18 de xuño. O 18 de maio ás 19.30 horas terá lugar o encontro coas artistas participantes.

· Museal-Izémonos no DIM 2020. Durante toda a xornada do 18 de maio proxectarán achegas de diferentes persoas, preferentemente en vídeo, que reflexionan brevemente sobre o significado e aplicación do lema escollido polo ICOM para conmemorar o DIM2020, «Museos para a igualdade: diversidade e inclusión». Museal (a vacina que te inmuniza) e Izémonos convoca nesta ocasión a izar o ánimo solidariamente e, xunto á confianza en resolver a pandemia canto antes, facerlles fronte ás desigualdades que aínda asisten. Haberá proxeccións o 18 de maio, de 9.00 a 19.00 horas. A través do dinámico da web, os vídeos renovaranse cada hora, consonte a un programa preestablecido que se fará público.

· Feito para ti. Colectivos e residencias, o 14 de maio de 16.30 a 19.30 horas.

· Noite dos Museos. Sábado 16, 23.00 horas. Diarios de arte , educación e museos en tempos de covid.

· Crea o teu Museo / Feito para ti. Inauguración o día 18 de maio ás 12.00 horas.

· Exposición virtual: Esquecín esquecerte (Colectiva de Mulleres). Inauguración en liña o 18 de maio ás 20.00 horas.