Así será la desescalada en el Concello de Lugo

lugo 13/05/2020 17:20 h

«Garantir a actividade municipal coa total seguridade para a saúde do persoal e da poboación en xera». Este es el objetivo que se marca el gobierno local de Lugo, a través del área de Gobernanza e Recursos Humanos, y que salvo CC.OO. fue apoyado por el resto de sindicatos tras celebrarse una mesa general de negociación. Se trata de un plan de desescalada en el que se incluyen pautas de protección individual y colectivas de obligado cumplimiento para evitar la propagación del coronavirus.

La regulación, expuesta por la edila socialista Paula Alvarellos, contempla que el acceso al centro de trabajo se realice en horarios graduados y con flexibilidad en las entradas, de manera que se establecerán turnos entre días de mañana y tarde, con 30 minutos de diferencia entre ellas, para evitar coincidir en ese intervalo y sin que la jornada supere las 7 horas continuadas.

«Ademais, indicó la concejala, se señalizarán rutas separadas de entrada y salida a los edificios municipales y en los pasillos, «sempre que as súas dimensións o permitan, será imperativo circular pola dereita pegados á parede e gardando un mínimo de 2 metros con quennos preceda».

Si es necesario, anuncian, se modificarán los espacios y la colocación del mobiliario de oficina para respetar estas reglas de distancia social y permanecerán fuera de servicio temporalmente los equipos de fichaje.

Será obligatorio el uso de material de trabajo y de papelería diferenciado, evitando compartirlo o bien asegurando una limpieza y la desinfección exhaustiva posterior.

Otras de las normas incluyen el uso exclusivo de los despachos individuales por sus titulares y en los compartidos, su empleo no puede ser simultáneo. «Nas bibliotecas, museos, salas de exposicións e espazos similares reducirase a un tercio o aforo do local, e as aulas informáticas permanecerán pechadas salvo que sexa posible garantir a limpeza e desinfección dos equipos despois de cada uso»

«Igualmente -explica Paula Alvarellos- nas zonas de atención ao público colocaranse biombos entre as mesas e se establecerán aforos máximos ademais de poñer en marcha un sistema de cita previa». También se prevé incrementar la ventilación de todos estes lugares así como la frecuencia de la limpieza enaseos, vestuarios, duchas y zonas comunes, «nas que se recomenda estar o mínimo imprescindible, e a roupa da rúa debe manterse separada dos uniformes; alén, nos aparcadoirosrecom éndase deixar unha praza de separación entre dous vehículos». En cuanto a otras cuestiones de índole personal, debe reforzarse la higiene en todos los ámbitos laborales para el que se pondrán a disposición de los empleados los EPIs necesarios

En cuatro fases

El proceso de incorporación de los funcionarios a sus puestos de trabajo vendrá condicionado por cómo evolucione la crisis sanitaria. El plan municipal de desescalada será en cuatro fases. La primera tendrá lugar el 25 de mayo cuando, además del personal declarado esencial al inicio del Estado de Alarma regresarán a sus puestos y a los jefes de servicio o equivalentes.

A partir del 1 de junio entrará la fase 2, en la que volverán aquellos que desempeñen sus funciones en espacios de uso exclusivo, como despachos u oficinas en las que está garantizada una separación de dos metros entre trabajadores.

El 8 de junio comenzará la fase 3, cuando se incorporarán el resto de empleados de aquellos departamentos en los que fue preciso realizar ajustes u obras para garantizar esta distancia mínima, «aínda que durante todo o proceso poderá seguir exercendo en réxime de teletraballo o persoal que teña menores ao seu cargo e se vexa afectado polo peche dos centros educativos».

La cuarta y última fase tendrá lugar a partir del 15 de junio cuando se procederá a evaluar la implantación de la plena reincorporación, en función de las normas y recomendaciones sanitarias que se vayan publicando.