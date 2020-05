Reapertura de bares en Lugo al ritmo de Gabinete Caligari

0

LUGO 10/05/2020 14:43 h

Bares, qué lugares tan gratos para conversar. Que levante la mano quien no haya cantado, escuchado o tarareado esa parte de una conocida canción de Gabinete Caligari. Hosteleros de Lugo que forman parte de de la Asociación provincial del sector (Apehl) han usado la canción Al calor del amor en un bar para anunciar su reapertura.

Responsables de negocios de distintos puntos de la provincia (Castro de Ribeiras de Lea y Foz, Guitiriz y Monforte, Chantada y Lugo) aparecen en el vídeo, en el que se muestran las ganas de los hosteleros por una reapertura que ya es cercana, pero que aún será restringida en la primera fase. Pero, como se dice en la canción, no hay como el calor del amor en un bar.

Así funcionará la hostelería

Los locales de alimentación y bebida, al margen de la entrega a domicilio y la recogida, pueden ahora abrir sus terrazas, pero garantizando las separaciones con únicamente con la mitad de las mesas ocupadas por un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de mesas. A los aseos solo puede acceder una persona de cada vez, a no ser que sea un dependiente que necesite ayuda, y deberán desinfectarse los aseos al menos seis veces al día. Las superficies que tocan los clientes, como las propias mesas, hay que desinfectarlas entre un cliente y otro y hay que evitar todos los elementos de uso común como las cartas.

«Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras y otros utensilios similares», tal como dice la orden ministerial. En los hoteles, donde operan las mismas restricciones que para las áreas de restauración, queda vetado el uso de las zonas comunes.

Una de las grandes dudas que rige es la relativa a los horarios. Las personas mayores son adultos a todos los efectos. Al margen de que se habiliten para ellos horarios preferentes en algunas actividades, eso no significa que no tengan los mismos derechos que el resto. En el caso de los niños, su movilidad —al margen de la hora diaria de paseo a menos de un kilómetro del domicilio— estaba restringida a acompañar a los adultos en las actividades permitidas, como el desplazamiento para atender a mayores y dependientes, por «causa de fuerza mayor o situación de necesidad» y «cualquier otra actividad de análoga naturaleza». La última orden ministerial regula cómo tienen que abrir las terrazas, pero no incluye ninguna actividad permitida nueva en la que figure específicamente acudir a estos establecimientos y el Gobierno, preguntado al respecto, hasta el momento tampoco lo ha aclarado.