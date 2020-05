Preparativos de terrazas en el centro de Lugo

0

LUGO 10/05/2020 21:29 h

Este ha sido un domingo de preparativos en Lugo. Hosteleros de varias zonas del casco histórico, como la Praza Maior y la de Campo Castelo, se afanaban por la tarde en los preparativos para la colocación de terrazas con las que el lunes podrán retomar la actividad. Los trabajos se desarrollaron tras una mañana en la que la animación por ese motivo fue muy escasa y se concentraron en unas zonas, lo que contrastaba con la falta de actividad de otras en el recinto amurallado.

Mientras en esas dos plazas se realizaban preparativos, en la Praza do Campo o en A Soidade no había trabajos similares, igual que tampoco se observaban en calles cercanas. Las impresiones de los hosteleros eran más bien prudentes, y alguno incluso comentaba que el tiempo de la semana, con anuncios de algo de lluvia en estos días, no era el mejor aliado para empezar teniendo en cuenta las restricciones que aún imperan.