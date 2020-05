Despliegue de la Guardia Civil en Cervantes buscando a un vecino que estaba en el médico por los picotazos de las abejas

0

La Voz de Galicia

08/05/2020

Era la primera vez que acudía al colmenar y posiblemente sea la última dada la experiencia. José Luis Fernández, un joven de 26 años y natural de San Martín das Cañadas, en Cervantes, estaba aburrido en casa y optó por coger el vehículo y acompañar a varios familiares y amigos para ver como trabajaban en las cuarenta colmenas que un pariente tiene en el monte. En esta época estos insectos se encuentran en la fase de producción masiva y están bastante alterados.

Sin tener en cuenta tal alteración y con la indumentaria apropiada para la ocasión, el joven se metió entre las colmenas cuando de repente, una abeja sobrepasó su traje y le propinó un picotazo en una mano. A los dos minutos, otra se coló entre las telas de la ropa y le dio otro picotazo en la misma mano. "Aos cinco minutos empezoume a inchar e a picar todo o corpo. Aparteime do colmenar e saquei o traxe. Ao pouco tempo veu un dos compañeiros para comprobar que me pasaba, pero xunto a él viñan varias abellas. Unha terceira doume outro picotazo na testa. Entón xa me empecei a sentir peor e subín para a estrada para ir ao coche e chamar por teléfono a miña nai para ir ao médico. Nese momento pasaba meu padriño por alí para ir a facer a compra e ao verme díxome que subira ao coche que me levaba ao PAC de Becerreá dado que son alérxico", explica José Luis, que partió rumbo al médico dejando el teléfono en el interior de su vehículo.

Desde el móvil de su padrino intentó contactar con su madre en varias ocasiones, pero esta no respondía a las llamadas. Mientras tanto, el resto de apicultores que se encontraban en el colmenar empezaron a preocuparse porque José Luis no aparecía por ningún lado y creyeron que podría haberse caído por alguna zona agreste o estar desplomado entre los matorrales.

Dado que por la zona ni rastro del joven, el grupo se presentó en su casa pero aquí tampoco estaba José Luis. Se encontraba su madre y esta había cambiado de teléfono y no tenía varios contactos almacenados, entre ellos el del padrino de su hijo, por lo que no sabía que las llamadas recibidas pertenecían a su familiar.

Dada la situación, llamaron al 112 para alertar de la desaparición del joven y desde la central de emergencias solo les faltó movilizar a un helicóptero. Una patrulla de la Guardia Civil, una ambulancia medicalizada y demás servicios de urgencias se presentaron en la parroquia de San Martín das Cañadas en busca de José Luis. "Cando salín do centro médico y fun a farmacia polos medicamentos atópome ca Guardia Civil preguntándome como estaba. O que menos pensei e que me andaban buscando dende facía unha hora. Cando cheguei a casa e me contaron todo o revuelo que se montou non daba crédito", concluye José Luis, que no tiene previsto volver al colmenar por un tiempo.