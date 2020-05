Los policías locales de Lugo se compran sus propias mascarillas, según el PP

0

05/05/2020

El concejal del grupo municipal del Partido Popular en el Concello de Lugo, Antonio Ameijide, denuncia la situación en la que se que se hallan los agentes de la Policía Local de Lugo que «ante a falta de elementos de protección dos que dispoñen se viron na obriga de efectuar onte a compra dunhas 200 máscaras de protección pola súa conta».

Ameijide califica esta situación de «inaudita» que los agentes de la Policía Local, «un dos corpos de seguridade encargados da protección da cidadanía, teñan que pagar pola súa conta os elementos de protección necesarios para realizar o seu traballo de protección cidadá».

El edil popular señala que cuando comenzó la alerta sanitaria el Concello de Lugo entregó a cada agente «unhas poucas mascarillas: unha FFP2, outra sen ningunha especificación e logo unha cirúrxica e outras de tea sen especificación algunha. É moi triste que Lara Ménez pretenda que os axentes da Policía Local desenvolvan o seu traballo durante todo este tempo cun volume de material que terían que ser efectivo unicamente para unha quenda de traballo», explica.

Ante esta situación de desprotección por parte del Concello de Lugo, según el PP los propios policías se vieron en la obligación de buscar el material de protección por su cuenta y ya efectuaron un pedido de unas 200 máscaras de protección, «a pesar de que a Xunta de Galicia xa remitiu ao Concello de Lugo 28.000 luvas, 17.500 mascarillas cirúrxicas, 575 mascarillas FFP2, 289 traxes antisalpicaduras, 30 pantallas protectoras e 30 batas».

Ameijide pregunta directamente a Lara Méndez «onde está todo o material que remitiu a Xunta de Galicia ao Concello de Lugo, xa que se no o facilita aos propios empregados municipais e tampouco o repartiu entre os veciños de Lugo, onde está ese material. Non quero ser mal pensado, pero se a maior parte dos traballadores do Concello non teñenmaterial de protección ou o que teñen é doado por particulares e polo profesorados do CIFP As Mercedes, onde levou a alcaldesa todo omaterial de protección e a quen e con que criterios o está repartindo».